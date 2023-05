DING LIREN CAMPEÓN del MUNDO Esta es la partida que le da el título

Ding Liren es un justo ganador del match, como así también Nepo se convirtió en un digno oponente. En los días en que se estaba disputando el campeonato, fueron muchos los especialistas que repararon en un detalle no comprobable in situ: que Magnus Carlsen le hubiese ganado cómodamente a ambos. Pero fue el propio noruego, al renunciar a revalidar su título conseguido en diciembre de 2021, el que obturó esa posibilidad.

“Cuando se rindió (Nepo), me embargó la emoción. No podía controlar mis sentimientos ni mi temperamento. Me conozco, ya sabía que me iban a brotar las lágrimas”, declaró el flamante campeón apenas terminado el juego.

Fueron estas palabras quizás las más extensas que se conozcan del chino, un hombre esmirriado y de apariencia lánguida, además de ser extremadamente tímido y con escaso manejo del inglés.

Para llegan adonde llegó, Ding Liren tuvo que hacer un largo trabajo, primero en su China natal, y luego en el resto de los torneos que se jugaron en estos años de pandemia. Incluso, sufrió algún que otro contratiempo en el plano internacional (ausencia en campeonatos presenciales) por la política severa que encaró el régimen chico en relación al Covid-19.

Al igual que en el Torneo de Candidatos que se jugó en Madrid en junio pasado (salió segundo, detrás del ruso Nepo), Ding Liren comenzó con muchas dudas y recién al pasar el ecuador del campeonato, comenzó a mostrar un juego más sólido, sobre todo en defensa. Además, comenzó a administrar mejor el tiempo, tal vez una lección aprendida de la manga 5, cuando el ruso lo superó por los apuros del reloj.

En esa parte final del match se lo pudo ver más relajado e incluso soltó alguna que otra sonrisa. Ding Liren reconoció que cuando no le salían las cosas, se recluyó en su habitación a escuchar “Blowing in the wind” de Bob Dylan.

Ahora soplan nuevos vientos en el ajedrez mundial, y Ding Liren asoma como un ejecutante serio de esa atrapante melodía que suelen soltar un tablero y la coordinación de un juego bien jugado.