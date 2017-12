Por otro impulso grande y con el espíritu renovado

Revitalizado y con el ánimo en alza, Newell's se despide del Coloso en esta temporada con la misión de ratificar la gran presentación de la fecha pasada en el Monumental. La victoria sobre River le renovó las fuerzas y lo impulsó a seguir por este camino, para evacuar las dudas que venían emergiendo con el paso de las fechas y que abrieron un panorama incierto sobre el futuro. La visita de Racing aparenta ser propicia para extender este momento auspicioso. Golpeado por la caída en el clásico y la renuncia posterior del entrenador Diego Cocca, cierra el año con el interino Juan Ramón Fleita en el banco y a la espera que todo termine cuanto antes para el inicio de una nueva etapa.

Las cualidades y capacidades del rival son importantes para presagiar las posibilidades de la lepra. Pero el resultado depende de lo que haga el conjunto rojinegro. La contundencia que recuperó ante River y que fue una de las principales falencias durante la Superliga no es posible que reaparezca esta noche si pretende quedarse con los tres puntos. La confianza de todos se deposita en Luis Leal, cuyas esporádicas pero decisivas intervenciones, con un gol y el penal que le cometieron, resultaron decisivas en el último partido.

"El gol me devolvió mucho la confianza", aseguró el portugués, un día después de su segunda conquista con la camiseta rojinegra. "Quiero hacer más goles para ayudar al equipo", expresó como un deseo que se extiende a todas las personas identificadas con Newell's. Es la responsabilidad que le toca, sin excluir de tal compromiso a los compañeros. Aparte es indudable que el atacante depende de lo que hagan ellos para entregarle la pelota en posición de gol. En varias ocasiones durante el torneo, hubo problemas en la generación y el equipo careció de profundidad.

La auspiciosa actuación rojinegra en el Monumental, a partir de la circulación de Braian Rivero, la actitud de Brian Sarmiento y el desnivel de Joaquín Torres, fueron señales positivas a ratificar frente a Racing. Está pendiente un mayor protagonismo de Víctor Figueroa, para que conforme con Sarmiento esa asociación futbolística que tiene en su ideario Juan Manuel Llop.

Para Juan Ignacio Sills es una ocasión propicia de ganarse el reconocimiento explícito de la parcialidad rojinegra. Futbolista resistido, tuvo su desquite contra River, con un gran despliegue en la contención. Dejó tan conforme su juego que Llop lo mantuvo en el medio pese a que el habitual titular, Nery Leyes, se encuentra en óptimas condiciones físicas para entrar desde el inicio luego del desgarro y siendo que el otro día ingresó unos minutos.

Si existe un aspecto del juego sobre el que se sostiene Newell's es en la fortaleza en la que convirtió su arco. Desde el protagonismo de Luciano Pocrnjic, cuya enorme tarea resultó decisiva para el triunfo frente el millonario ("fue una de las actuaciones más importantes de mi carrera", dijo), hasta la labor defensiva (Nehuén Paz es el más parejo) constituyen la base para que la lepra sea uno de los conjuntos menos vulnerados, con 7 goles en contra en las 10 fechas. No es un aspecto menor y sirve para acrecentar la confianza en cada uno de los que tienen la responsabilidad de entorpecer los intentos del adversario.

Newell's recupera hoy a Bruno Bianchi en la zaga central. Cumplió la fecha de sanción y entra por Franco Escobar, cuya inminente y más que probable partida a Atlanta Hauwks de los Estados Unidos hará que sea preservado y no juegue de lateral derecho por el suspendido José San Román. Llop eligió para ocupar ese puesto al juvenil debutante Facundo Nadalín.

El desempeño del equipo de Llop durante la Superliga es irregular y se refleja en la tabla, ubicado en el medio de las posiciones. Si el entrenador reiteró en más de una oportunidad que dos o tres triunfos seguidos son capaces de reacomodarlos, el partido de hoy le brinda esa chance, con el aditamento que es contra otro de los clubes más importantes del país. Puede servir de impulso para llegar de mejor manera contra Central.

La quita de puntos y el deseo de abstraerse de ese castigo

La quita de tres puntos al final de la Superliga que dispuso el lunes el tribunal de disciplina de la AFA con Newell's fue un golpe tremendo, del cual Juan Manuel Llop aseguró que trató de abstraerse, no sólo él sino el resto del plantel, para que no se opaque el triunfo frente a River. Desde el aspecto futbolístico y anímico, no debería influir en los jugadores y el cuerpo técnico, aunque a nadie le agrada que le resten unidades de la tabla.

La sanción, que apeló el club del Parque, fue por falsedad de la declaración jurada que debió presentarse en su momento certificando que no había deudas con los jugadores, y por falta de pago a algunos de sus futbolistas.