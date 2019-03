El análisis de los 90 minutos de parte de Paulo Ferrari estuvo, pero las palabras más fuertes de parte del Loncho estuvieron relacionadas con la situación del equipo en cuanto a las lesiones. "Ponemos a los que mejor están", espetó el técnico, incluso en medio de una sonrisa, antes de lanzar la sentencia de que "no es lo mismo jugar cada dos días y medio que hacerlo cada cuatro. No pueden estar los mismos jugadores seis partidos seguidos porque está comprobado que te va mal".

Ferrari se metió en ese tema ante la consulta sobre qué sustento tiene la idea siempre planteada sobre que la prioridad iba a estar puesta en la Superliga. "Tenemos lesionados y es el panorama con el que me encuentro, igual le doy para adelante con lo que tengo. Estamos tratando de que lleguen porque los queremos recuperar pero no vamos a poner a ninguno que no esté pleno para que se vuelva a lesionar. Es lo que me encontré, pero doy explicaciones porque me lo preguntan, si no, no digo nada. Sólo trabajo y con lo que están al ciento por ciento salimos a ganar", relató el entrenador canalla. Y agregó: "Todos nos jugamos mucho, por eso ponemos a los que mejor están. Hoy (ayer) los que entraron eran los que estaban aptos. Cuando recuperemos a todos los lesionados veremos qué ponemos".

De todas formas, Ferrari tuvo palabras elogiosas hacia quienes jugaron en Mendoza, muchos de ellos chicos del club. En ese sentido el Loncho aseguró: "Arrancamos bien el partido, manejando la pelota. Tratamos de ser protagonistas para llevarnos los tres puntos, pero creo que nos faltó un poco de profundidad para tratar de crear más situaciones. En el segundo iniciamos igual pero nos partimos y el partido empezó a ser muy trabado. Tenemos que seguir mejorando. Vinimos a ganar pero cuando no se puede lograr eso no hay que perder".

Lo que no le salió al canalla esta vez es que el equipo tuviera mayor peso en ataque cuando ingresó el segundo delantero. "En partidos anteriores con dos puntas pudimos generar más, pero esta vez no pudimos. Son partidos y ahora nos tenemos que preparar para el miércoles que para nosotros es un partido trascendental, como el de San Lorenzo", señaló. Y apuntó: "Con todos los contratiempos que tuvimos, me voy conforme".





Dos mujeres en la terna arbitral

Daiana Milone y Gisela Trucco salen al campo de juego escoltando a Mastrángelo. A 24 horas del Día Internacional de la Mujer, el juez principal tuvo dos asistentes mujeres en Mendoza. En la previa hubo un ramo de flores para cada una.





Otra caída el equipo del Kily

Sigue sin poder levantar cabeza. Está vez padeció la tercera derrota en serie. La mañana arrancó muy torcida para la reserva de Central. A los 19 minutos ya perdía ante Godoy Cruz mediante un tanto facturado por Lencinas. Si bien pudo empatar a los 29' del segundo tiempo, lo cierto es que a los 43' Badaloni decretó el 2-1 para el dueño de casa sin piedad.

El canalla atacó durante gran parte del complemento, pero no pudo evitar el nuevo cachetazo. Encima antes del final se quedó con diez jugadores por la expulsión del atacante Oscar Retamal.

El equipo auriazul formó con: Romero; Antunes, Godoy, Ganchier y Blanco (60' Mazzaco); Sangiovani, Villagra (75' Catramado), Pilone (46' Lo Celso) y Palavecino; Migone y Retamal. Suplentes: Maslovski, Casasola, Sarco y Príncipe.