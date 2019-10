"Podríamos tener 4 puntos más"

Ambición. Caruzzo señaló que prefiere prestarle atención a la "tabla de posiciones". Reconoció que hace mucho que no ganan.

Ambición. Caruzzo señaló que prefiere prestarle atención a la "tabla de posiciones". Reconoció que hace mucho que no ganan. Celina Mutti Lovera

En Central todos saben que cuanto mayor sea el protagonismo en el torneo, la lucha por la permanencia tendrá una implicancia positiva. Por eso la bronca por los partidos que no se pudieron ganar. "Podríamos tener cuatro puntos más, los dos de Racing y los dos de Patronato. Son los resultados que hoy estamos lamentando, pero esto es fútbol y suceden estas cosas. El otro día no estuvo la suerte de nuestro lado y lamentablemente no se pudo ganar", fue la reflexión de Matías Caruzzo, a modo de lamento, por los dividendos obtenidos en los que fueron, desde lo futbolístico, las dos mejores producciones del canalla en esta Superliga.

Lo que hizo el defensor canalla fue meterse, de manera inexorable, en el terreno de los seis encuentros que lleva el equipo sin poder sumar de a tres. "Nosotros planteamos los partidos tanto de local como de visitante con la intención de ganarlos. Es un hecho que somos uno de los dos equipos invictos (el otro es Boca) y está bárbaro, pero nos gustaría estar más arriba en la tabla. Después, el desarrollo del partido te va marcando y la realidad te va poniendo en tu lugar".

Pese a ello agregó: "Es un hecho que hace seis partidos que no ganamos, pero a la vez el equipo muestra solidez, es un conjunto serio y en ese sentido estamos tranquilos y satisfechos. Nos quedó la bronca por no haber podido ganar contra Racing después de todo el esfuerzo que hicimos. Lo que más tranquilo nos dejó es que no veníamos jugando bien y en este últimos logramos un cambio".

Y si de cambios se trata, el salto que dio Central de Unión a Racing quedó evidenciado, aunque para Caruzzo es difícil establecer cuáles fueron las razones de esa mejora. "No me quedo con el partido en sí", dijo. Y agregó: "No es fácil mantener el ritmo durante 90 minutos como lo hicimos y menos ante un rival de la jerarquía de Racing, al que fuimos superiores".

Lo que dejó la última fecha fue a Central fuera de la zona del descenso, pero "en lo personal no me cambia en nada porque me gusta ser ambicioso, pensar en grande y tratar de ganar, que es lo que nos está costando. Me gusta mirar la tabla de posiciones y es donde prefiero escalar siempre".

Charla con la oposición

La comisión directiva de Central convocó para ayer a una reunión con las distintas agrupaciones de la oposición para tratar temas referidos a la memoria y balance de la institución. La misma será puesta a consideración de los socios en la asamblea del próximo 16 de octubre, aunque por medio de la asamblea de representantes, en la que el oficialismo cuenta con amplia mayoría. Igual, ayer algunas de las agrupaciones opositoras decidieron no acudir a la convocatoria.