Pereyra y Marinelli se asoman

Más allá de los once que pintan firme para el partido en Florencio Varela, el técnico Diego Cocca se mostró contento porque "los cambios que hicimos respondieron muy bien". Y para ratificar esto sentenció: "Seguimos sumando gente, seguimos teniendo competencia interna alta y se me dificulta muchísimo armar el once". Esto no parece tan así, aunque es cierto que Joaquín Pereyra está ahí, ya que ingresó ante Gimnasia a los 67' por Ribas, frente a Banfield y Huracán a los 82' por Ojeda, a los 67' ante Independiente también por Ojeda. Mientras que Alan Marinelli también aparece más tiempo en los complementos porque ante el tripero ingresó a los 75' por Gamba y contra el glo- bito lo hizo a los 83' por Zabala.