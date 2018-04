Tomó estado público un audio de Leo Fernández en el que tuvo palabras poco amistosas hacia los dirigentes canallas

Lejos de bajar los decibeles y ponerle algo de tranquilidad a la vida de Central, ayer trascendió un audio privado de Leo Fernández en el que se refiere a este crítico momento que atraviesa como técnico canalla y en el que tiene palabras críticas hacia los dirigentes. "Que no rompan los huevos (en alusión a los dirigentes). Los otros perdían catorce partidos seguidos y no decían nada. Nosotros perdimos dos partidos y ya te quieren echar", fue una de esas frases que levantó polvareda mediática.

Ovación habló con el técnico sobre este tema, pero el DT no quiso expresarse en relación a lo que se viralizó. Pero sin dudas el audio que trascendió tensó un poco más las cuerda entre la dirigencia y el entrenador. Es que en ese audio, el DT canalla contó algunos de los pormenores de la reunión que mantuvo con varios integrantes de la comisión directiva el domingo por la tarde luego del partido frente a Racing.

Tampoco nadie de la dirigencia se expresó al respecto. Es más, ayer algunos directivos estuvieron presentes en el entrenamiento y la convivencia fue cordial, claro que eso fue prácticamente en el mismo momento en que desde un medio de comunicación entendían que darle aire a un mensaje privado era un hecho normal.

Lo cierto es que en el entrenamiento, las postales no fueron diferentes a las de otras semanas, especialmente cuando los resultados lejos estaban de poner en jaque la continuidad del cuerpo técnico. El semblante fue el habitual. De parte del técnico y sus colaboradores como de los futbolistas. Tampoco se vivió un clima raro del otro lado del alambrado, donde se vio sólo la presencia de Carloni (más temprano lo había hecho Eduardo Bossio, pero es el directivo que diariamente está más cerca del plantel).

Los futbolistas realizaron primero el habitual loco, que terminó con la "paliza" lógica hacia quienes la merecían por haber estado más tiempo en el medio. Mientras eso sucedía, Leo Fernández, Cristian Daniele y Germán Rivarola se mantenían hablando a un costado. A los tres se los vio gesticular mucho y difícilmente hayan tocado algún otro tema que no haya estado relacionado con el presente del equipo.

Al momento del trabajo táctico, Leo Fernández hizo algo poco habitual. No habló con los once jugadores, sino que lo hizo con todos aquellos que tenía pensado utilizar y probar. La ronda fue más grande de lo habitual. Junto al técnico estuvieron Gil, Parot, Martínez, Tobio, Ferrari, Pereyra, Fernández, López Pissano, Carrizo, Herrera, Lovera, Ortigoza, Ruben, Nahuel Gómez y Camacho. Cinco minutos de charla con algunos conceptos claros de parte del técnico y a la cancha. Un grupo fue desde el arranque y otros esperaron afuera, pero rápidamente ingresaron en lo que fue una rotación bastante particular (ver aparte). Sólo Zampedri se fue al gimnasio.

La única voz que se escuchó en esa parte del ensayo fue la del técnico. Insistió una y otra vez con lo que pretendía que hiciera el equipo.

Cuando el trabajo táctico llevaba unos pocos minutos apareció Carloni, acompañado de Mauro Cetto.

Tras el final de la práctica, los primeros en salir fueron los jugadores. Todos saludaron tanto a Carloni como a Cetto, después de que el vicepresidente le consultara al médico Marcos Diez sobre el plantel. "Salvo Cabezas, están todos a disposición", fue la respuesta del facultativo.

Ya con los futbolistas camino al vestuario el cuerpo técnico emprendió la retirada, cumpliendo por supuesto con los saludos protocolares. Incluso hubo un requerimiento de parte de la prensa hacia Leo Fernández, que tuvo una respuesta positiva. Ahí mismo, sin siquiera ir a la sala de conferencias, a la que más tarde iban a acudir Ferrari y Ortigoza, el DT aceptó el convite periodístico (ver aparte). Las imágenes de la mañana se movieron en ese tenor. Aunque la procesión vaya por dentro.

El audio

"Muchachos, les cuento, recién salgo de reunirme con los dirigentes en el club, me llamaron porque estaban preocupados. Fue una reunión fuerte. Y yo lo único que les pedí es que no nos rompan los huevos, que nos dejen trabajar tranquilos estos cuatro partidos. Terminamos estos cuatro partidos y nos sentamos a charlar otra vez. Que no rompan los huevos. Hijos de puta, los otros perdían catorce partidos seguidos y no decían nada. Nosotros perdimos dos partidos y ya te quieren echar. Tranquilos, mañana volvemos al entrenamiento temprano", dice el audio de Leo Fernández que se filtró.