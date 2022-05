Pep Guardiola estaría ante la "maldición africana" por la que no puede ganar la Liga de Campeones

Desde que Pep Guardiola dejó Barcelona en 2012 no pudo volver a ganar la Liga de Campeones . Su última conquista fue en 2011 con el recordado equipo de Lionel Messi, Iniesta y Xavi, y luego de lo sucedido en Madrid apareció una curiosa historia sobre una supuesta "maldición africana", originada por la decisión de apartar al marfileño Yaya Touré de Manchester City en 2018, que le impide volver a ganar el certamen más importante a nivel de clubes en Europa.

"La forma en que actuó con Yaya, una leyenda del club, inventando varios pretextos para no dejarlo jugar, puso a toda África en su contra, muchos hinchas africanos se alejaron de Manchester City. Estoy seguro de que muchos chamanes africanos no dejarán que Guardiola gane la Liga de Campeones en el futuro. Será como una maldición africana sobre Guardiola. El tiempo dirá si tengo razón o no", contó Seluk, según publicó el diario Esto de México.

La debacle de Manchester City ante Real Madrid es difícil de comprender y no son pocos los que recurren a pensar en que hay algo "extraño". El equipo inglés estaba dos goles arriba en el tanteador y saboreaba la clasificación, pero a solo pocos minutos del final los madrileños reaccionaron con dos goles para ir al suplementario. El rostro de Guardiola, sentado atónito en el banco de suplentes, dio la vuelta al mundo. El técnico se quedó a minutos de disputar su segunda final consecutiva, pero acumula diez años sin alzar la Copa desde el título conseguido en 2011 con Barcelona de Messi.

Todos pensaron que las declaraciones de Seluk eran palabras lanzadas sin sentido y motivado por el enojo, pero Pep se convirtió en el DT con más semifinales de Liga en la historia, con nueve, lo cual habla de su regularidad y a su vez de que algo le falta a la hora de coronar. En su etapa con Bayern fue eliminado en tres ocasiones, mientras que con City ya logró meterse a una final, pero no pudo ganarla. ¿Hay maldición africana?