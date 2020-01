Extremo uno. Cerutti no será tenido en cuenta en San Lorenzo y suena en Newell's. Extremo dos. Palacios es uno de los apuntados por Kudelka para reforzar el ataque.

"La búsqueda de un extremo y un nueve”, tituló Ovación en su edición del miércoles 18 de diciembre de 2019 tras ponerle punto final al primer semestre de la Superliga. Antes de esa fecha y a partir de la misma Newell’s se arrojó al mercado para conseguir los refuerzos que solicitó Frank Kudelka para afrontar la segunda etapa del torneo. Y, por supuesto, cumplir con el objetivo de ratificar a la entidad en la máxima categoría del fútbol argentino. A lo largo de casi un mes se mencionaron numerosos apellidos que con el paso de los días se fueron disipando. Hoy en cartelera quedan Sebastián Palacios (es el que quiere el DT) y, en menor escala, Ezequiel Cerutti, quienes están atados a la negociación de Héctor Fértoli a Racing.

En una época de escasez y complicaciones económicas se estableció en pases cuidados. Newell’s no está al margen de esta situación y atraviesa un momento de ansiedad de refuerzos como le tocó hacerlo en otros mercados de pases. Pero hoy está cerca el reinicio de la Superliga (si es que no se posterga) y lo ideal para un cuerpo técnico es contar con las caras nuevas. Eso no sucedió por el momento, aunque hay optimismo en que algún nombre arribará para engrosar el plantel leproso. Al menos esa es la confianza que transmite el cuerpo técnico junto a la dirigencia.

Por supuesto que no es lo ideal. Siempre es necesario iniciar un ciclo de trabajo como la pretemporada con todo resuelto y con los refuerzos entrenando. Pero esto es fútbol argentino donde muchas veces se transita un camino corriendo de espaldas y con ojotas. Ni siquiera, a esta altura, se sabe a ciencia cierta si se reanudará o no el campeonato a sólo diez días del debut en este 2020 (a cinco si se tiene en cuenta el choque entre Independiente y River).

Pero más allá de toda esta novela extra, la principal y que se ubica en el prime time rojinegro tiene como argumento la cuestión refuerzos. Y como en toda novela los capítulos se suman constantemente, se repiten escenas y el final se dilata. Es más o menos lo que sucede en el mundo Newell’s, donde muchos protagonistas de semanas atrás fueron desapareciendo y van quedando otros que están en definición. Y hoy sigue estando Sebastián Palacios por encima de Ezequiel Cerutti, aunque para que se concrete el arribo de uno de ellos se tiene que resolver el intríngulis Héctor Fértoli a Racing vendido por San Lorenzo. Y para que la partida del Rayo —que entrena con la Academia— a Avellaneda no sea una cámara oculta de Tinelli, hoy presidente del Ciclón.

“Un extremo y un nueve”, fue la solicitud de Kudelka antes de iniciar las vacaciones. Hoy Newell’s está transitando los últimos metros para retornar el sendero de la Superliga esperando el arribo de alguno de los nombres que exigió. Claro que se encontró nuevamente con un déficit económico y debió recurrir a los pases cuidados para conseguir algún jugador que complazca las necesidades del entrenador.