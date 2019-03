Partido al medio y sin experiencia

Con dos derrotas seguidas surgen cuestionamientos hacia Héctor Bidoglio, que hasta unas pocas semanas atrás no se oían. Más allá de los reclamos exacerbados propios del exitismo y los justificados, lo que el entrenador no recibe son críticas sobre la conformación de la pareja de volantes centrales que utilizó desde que conduce al equipo. Es por eso que tanto preocupa que Newell’s se haya quedado sin Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero. Suspendidos para el encuentro contra Gimnasia en el bosque platense, Aníbal Moreno y Juan Manuel Requena son los candidatos a ingresar. Uno tiene pocos minutos en primera. El otro, no debutó. En un principio es un handicap alto para un partido en el que se pondrán en juego mucho más que tres puntos. Más opciones no hay.

El clamor general es que Moreno tenga más minutos. No existe un argumento consistente para tal exigencia. Hasta el Sudamericano Sub 20 de Chile de este año, cuando el mediocampista sobresalió, apenas unos pocos lo conocían. Bidoglio prefirió ser cauto y llevarlo de a poco. Es una promesa. Ni más ni menos que eso. Depositar todas las expectativas en su figura, pensando que es capaz por sí sólo de que crezca el juego del equipo, es una desmesura. Si el viernes será titular, según confirmó el entrenador tras la derrota con Talleres, se debe a que se quedó casi sin opciones para reemplazar al expulsado Cacciabue.

Lisandro Alzugaray también puede desempeñarse en esa posición. Tuvo chances de jugar allí cuando estaba en duda la presencia de Cacciabue en el primer partido del año contra Boca. Pero sus características son más ofensivas. El fin de semana pasado ingresó desde el comienzo frente a Talleres, debido a que Formica debió ir al banco, jugando más adelante de lo que debería hacerlo si ahora es el sustituto de Cacciabue.

Para lo que se requiere en el sector medio, Moreno se ajusta mejor a esa exigencia.

Su debut se produjo el día que Newell’s venció a San Martín de San Juan por 3 a 0 en el Coloso. Apenas Maxi Rodríguez anotó el segundo tanto, Bidoglio realizó un cambio que se esperaba. Es que estaba latente la chance de hacer jugar a Moreno si el equipo tenía un resultado favorable.

El catamarqueño, de 19 años, ingresó a los 78’ y formó un triángulo invertido, jugando en el vértice superior izquierdo, Cacciabue en el derecho y Rivero en el vértice inferior. En esos pocos minutos, el juvenil metió una gran habilitación para el ingreso en soledad de Alexis Rodríguez, que no terminó en gol. Agil, con buena técnica y preciso para tocar, dejó una buena impresión en los hinchas.

La siguiente fecha jugó mayor tiempo. A los 70’ ingresó por Mauro Formica en el estadio Monumental. River fue superior y el juvenil nada pudo hacer para cambiar el desarrollo. Tampoco hubiese sido justo recargarlo con semejante responsabilidad. Es un futbolista que recién empezó a entrenar con el plantel de primera la semana previa al encuentro contra San Lorenzo, el 16 de febrero, para el que concentró pero quedó afuera de los 18. En menos de un mes saltó a la máxima categoría. No hay que apresurarlo ni exigirlo por demás.

Apenas de suplente

Moreno, que tiene contrato hasta junio de 2021, no completa ni un tiempo completo en la primera división. Juan Manuel Requena, su posible compañero en el medio, ni siquiera un minuto. Su mayor experiencia en primera fue ocupando un lugar en el banco de suplentes en los dos primeros partidos del ciclo de Bidoglio, contra Patronato (1-0) y San Martín de Tucumán (3-0), disputados a fines del año pasado.

Requena es un futbolista que fue convocado a entrenar con el seleccionado argentino Sub 20 que dirigía Sebastián Becaccece, en 2017. Fue llamado justamente con Moreno, Juan Pablo Freytes, candidato a titular en La Plata, Alan Luque y Brian Gambarte. Es un mediocampista defensivo. Este año jugó en la reserva y es el único con el que cuenta Bidoglio para cumplir la tarea de Rivero, ausente este viernes por suspensión al haber acumulado cinco tarjetas amarillas.

Requena comenzó a incursionar en la reserva sobre fines de 2017. Recién tuvo continuidad en esa categoría el año pasado, bajo las órdenes de Bidoglio. Por delante tenía a Maximiliano Ribero, pero entre una lesión que sufrió el Puma y le restó chances y la preferencia del DT es que fue llevado a la primera, aunque todavía no pudo jugar.

El mediocampista nació hace 20 años en la localidad cordobesa de Arroyo Cabral y se encuentra ante la gran oportunidad de debutar.