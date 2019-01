Parot: "Conseguir la copa nos dio la confianza necesaria"

Poco a poco cada uno de los protagonistas van confesando y reconociendo que la obtención del título copero les quitó presión a todos los jugadores. Alfonso Parot no tuvo empacho en afirmar ayer ante los medios que "el hecho de conseguir la Copa Argentina nos dio la confianza necesaria, tanto a nosotros como a la gente". El lateral izquierdo habló tras la práctica canalla y aseguró que "hay que seguir trabajando". También hizo una especie de autocrítica. "Si bien me costó apenas llegué al club, hoy en día ya me siento adaptado", expresó el defensor chileno.

Ya nadie puede poner en tela de juicio que se erigió en una de las piezas clave del sistema táctico del Patón Bauza. La producción de Parot desde que se sumó al conjunto de Arroyito proveniente de Universidad Católica fue de menor a mayor.

Mientras desanda los trabajos físicos, el experimentado lateral además exclamó que "la pretemporada se encara de la misma manera y con un poco más de ganas también", tiró. "Tenemos grandes desafíos por delante en cuanto a las competencias y debemos estar a la altura", remarcó el jugador auriazul.

Si bien el único que está recuperándose de una lesión es Washington Camacho y por eso realiza una rutina específica, quien se mueve aparte por decisión propia es Marco Ruben, ya que desea salir del club (ver página 35). No obstante, el chileno aseguró ayer que "la verdad es que vi muy bien al grupo. Entrenamos todos a la par en la parte física. Ninguno tuvo ningún tipo de dolor. Se ve muy bien el grupo", resaltó.

Luego hizo eje en los próximos compromisos que deberá afrontar Central, sea por Supercopa, Copa Libertadores o Superliga. "Todas las competencias que tendremos son importantísimas. No nos sobra nada y tenemos que estar enfocados para poder estar tranquilos", deslizó Alfonso.

"La Copa Libertadores es una motivación especial. Es una competencia linda, con partidos muy importantes en los que necesitamos un salto de calidad para competir. Será lindo enfrentar a Universidad Católica, que es el club donde salí y del cual soy hincha", confesó el Poncho, quien también se mostró esperanzado en "poder estar en el grupo de la selección para jugar la Copa América".