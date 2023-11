Para el fútbol rosarino la pasión no se compra ni se vende

“Todo no se compra, todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad”. La frase de Fernán Mirás, en la escena final de la película Tango Feroz, marcó un hito del cine nacional. Y en el presente toma muchísima fuerza esta idea para oponerse a la intención de darle luz verde a las sociedades anónimas para administrar los clubes argentinos, tal como lo planteó el candidato a presidente de la Nación Javier Milei. Ante esto la gran mayoría de las entidades deportivas del país, en especial los clubes más populares, marcaron la cancha. Y claro que en esta ola de defender que las pasiones sigan administradas por los socios y no por capitales privados ajenos a cualquier sentimiento y sentido de pertenencia, los clubes rosarinos, como los casos de Rosario Central, Newell’s, Central Córdoba y Argentino, dejaron bien clara su posición a través de sus redes sociales sin margen de duda.