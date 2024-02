Panchito González se reincorporó a Newell's en La Plata

>> Leer más: Del viaje soñado a Miami

Larriera puede llegar a repetir la formación de los últimos cuatro partidos, y que viene de perder con Racing por 4 a 0. Dos de ellos, Ramiro Macagno y Guillermo May, no sumaron minutos en el amistoso frente a Inter Miami. Y los otros nueve posibles titulares, aparte del resto del equipo, no tuvieron gran exigencia. La prioridad fue no arriesgar el físico.

El equipo que visitará a Estudiantes en el estadio Jorge Hirschi el lunes 19, a las 19.15, sería con: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Rodrígo Fernández y Franco Díaz; Guillermo May, Ever Banera y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez.