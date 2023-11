Panamericanos: histórica jornada y primer oro para un rosarino

Argentina ya piensa en la final de este domingo, a las 10, ante Colombia, que tiene en sus filas a Miguel Rodríguez (número 13 del mundo). Cabe destacar que la última medalla de plata para el squash albiceleste data de los Juegos Winnipeg 1999 con Jorge Gutiérrez como protagonista histórico.

En tanto, el polo acuático femenino no pudo colgarse el bronce. Las chicas perdieron este sábado a la mañana ante Brasil por 10 a 9. Las Tiburonas contaron entre sus filas con las rosarinas Carla Comba, Nahir Stegmayer y Dana Gerschovsky. Pese a que no hubo presea, lo cierto es que hicieron un buen certamen.

En golf, la rosarina Valentina Rossi clasificó trigesimosegunda en la tercera vuelta, con 86 golpes y está vigesimoséptima en la general, con 238. En tanto, el otro embajador de nuestra ciudad, Alejandro Tosti (está decimocuarto en la general, con 212), salió décimo en la tercera vuelta, con 69. El torneo masculino es liderado por el mexicano Abraham Ancer y el colombiano Sebastián Muñoz, con 200 golpes, 16 bajo el par.

tuya.jpg La rosarina Aylén Tuya compitió este sábado y también lo hará este domingo en patín carrera.

En patín carrera, la atleta rosarina Aylen Tuya quedó novena tras disputar la final de 200 metros meta contra meta. Este domingo la patinadora local competirá desde las 9 en 500 + Distancia. Por su parte, Nahuel Schelling fue quinto en los 200 metros meta contra meta. Mientras que en atletismo, el rosarino Julián Molina registró un tiempo de 9m 03s03 y se ubicó en la novena posición en los 3000 metros con obstáculos.

Resto de actividad nacional

El handball se lució en la final ante Brasil. No solo lo derrotó por 32-25 en un partidazo sino además que retuvo el título y de yapa sacó pasaje directo a los Juegos Olímpicos de París. Los Gladiadores la rompieron a lo largo del torneo continental.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCAHandball%2Fstatus%2F1720964594217189853&partner=&hide_thread=false ¡EL QUE NO SALTA NO VA A PARÍS ! pic.twitter.com/JmMiG1yZA5 — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) November 5, 2023

En hockey femenino, Argentina ganó la medalla dorada al derrotar en la final a Estados Unidos por 2 a 1 con gritos de Gorzelany y Trinchinetti. Las Leonas además se quedaron con el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Marcaron 39 goles y sólo recibieron dos a lo largo del certamen.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuegosolimpicos%2Fstatus%2F1720967300688302428&partner=&hide_thread=false ¡LAS LEONAS VAN A PARÍS 2024!



Locura total al recibir sus boletos para los próximos #JuegosOlímpicos. #RoadToParis2024 #Santiago2023 pic.twitter.com/Q3n90M8zQu — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) November 5, 2023

El vóley masculino cayó ante Brasil en la final por 3 a 0 con parciales 23-25, 13-25 y 22-25. La presea de plata fue un premio digno para un equipo que siempre mostró evolución en la competencia.

En tanto, Germán Chiaraviglio se quedó con la medalla de plata en salto con garrocha. El santafesino ratificó su gran performance en el atletismo. Joaquín Gómez quedó 7ª en lanzamiento de martillo. Mientras que Belén Casetta ganó la dorada en 3000 metros con obtáculos.

En canotaje velocidad también fue un buen sábado. Agustín Vernice fue primero en K1 1000m y Valentín Rossi fue 3º. Joaquín Lukac quedó cuarto en C1 1000 metros. Brenda Rojas y María Magdalena Garro fueron segunda en K2 500 metros. Tais Trimarchi y Martina Vela fueron séptima en C2 500 metros.

Por último, Los Pumas 7 se quedaron esta noche sabatina con la medalla dorada tras derrotar en la final al local Chile por 24-5. Cabe destacar que el seleccionado argentino de rugby le ganó en la semifinal que se jugó al mediodía a Canadá por 21-7. De esta manera, el elenco nacional revalidó el título y presea obtenida en los Panamericanos de Lima 2019.

Con respecto a final disputada ante los trasandinos, hay que resaltar que el primer tiempo terminó 19-0. Recién en el complemento se emparejó un poco el duelo. No obstante, Los Pumas fueron muy superiores a todos sus rivales durante todo el torneo y por eso además cerró su participación de manera invicta.