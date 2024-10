Palma fue despedido hasta por Zamora y recién hoy hubo comunicado de Newell's

La eterna rivalidad existente entre Newell's y Central existirá por siempre y no está mal que sea así cuando sólo sea futbolística. Es lo que alimenta aún más la pasión, esa bien entendida y alejada de la indeseable violencia. Canallas y leprosos se necesitan uno de otro y le ponen vida al fútbol de la ciudad. Siempre fue así y continuará por siempre, pero hay gestos que deben permanecer inalterables y que enaltecen.

Una acción empática no significaba endeblez ante su eterno rival, todo lo contrario. Lo resaltaba, como sucedió con Zamora yendo al mismísimo Gigante de Arroyito para despedir al Negro en el medio de una marea auriazul. Newell's no había entregado ningún mensaje en sus redes sociales como tampoco lo hizo Boca, quizás porque Palma vistió la camiseta de River -otro desatino-. Pero en este caso particular, el exjugador traspasó la barrera de los clubes.