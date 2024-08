Otra vez no hubo manera de que Newell's la emboque, ni en la tanda de los penales

Fernando Cardozo quedó frente al arquero Ingolotti y no lo pudo superar. Fue la primera clara de Newell's.

Newell’s tuvo opciones de gol. Y no la metió. La falta de definición se extiende en el tiempo. Si bien fueron contadas las ocasiones, la Lepra falló en todas. Lo peor fueron los mano a mano que desperdiciaron Matko Miljevic y Fernando Cardozo. Lo llamativo, o no tanto teniendo en cuenta su actualidad, es que Juan Ignacio Ramírez no intervino en ninguna jugada de gol. El nueve pasó desapercibido. Así es imposible. Encima, la mala ejecución en la definición por penales lo dejó afuera de la Copa Argentina.