La polémica que desató Néstor Ortigoza ayer ahora intenta ser desactivada por el mismo mediocampista de 35 años que intentó bajar los decibeles de las acusaciones y dijo que en ningún momento habló de Rosario Central.

"Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos, fue un dirigente. Me dijo que no había que ganar porque todos nos jugábamos muchas cosas. Y era el ancho de espadas el que vino; no me vino a hablar un cuatro de copas, eh", denunció Néstor Ortigoza en una entrevista a Clarín que fue presentado como nuevo refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto.

Si bien no indicó de qué partido ni en qué club se trataba, sí dio pistas. "Yo ya era Ortigoza, yo ya había salido campeón de la Libertadores, ya había jugado el Mundial, había salido campeón de la Copa Argentina", indicó.

Y agregó: "Jugamos y metí un gol de penal. Después perdimos 2-1 y se armó un quilombo bárbaro". Por eso, todo hacía indicar que el encuentro al que se refería era el 2-1 sufrido ante Independiente de la última fecha de la Superliga 2018-19.

Tras sus declaraciones, tanto Diego Cocca como el presidente Rodolfo Di Pollina salieron a contestarle, aunque Ortigoza hizo una aclaración en su presentación como nuevo refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto.

"No es conveniente que ahora hable de ese tema, lo que sí quiero dejar en claro es que yo de Central no dije nada, ni del presidente, él se puso el saco solo. Es un tema del que no quiero hablar porque hoy estoy feliz de empezar un proyecto con Estudiantes. Entonces, no corresponde que lo hable hoy", avisó.

Con respecto a su nuevo club, Ortigoza señaló: "Lo tomo como un desafío grande, si no no estaría acá. A la gente de Estudiantes le digo que no vengo a pasear, vengo a tratar de lograr el objetivo. Y si no se logra, a dejar todo por lograrlo".