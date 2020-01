Las preguntas y las respuestas de Néstor Ortigoza en la entrevista con el diario Clarín, en relación al "pedido de no ganar".

¿Te ofrecieron plata para ir para adelante o para ir para atrás?

Para adelante, sí. Y para atrás también. Es bravo eso.

¿A todo el plantel o a un par de jugadores?

No, a mí solo. Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos.

¿La barra brava?

No, un dirigente. Me dijo que no había que ganar porque todos nos jugábamos muchas cosas. Y era el ancho de espadas el que vino; no me vino a hablar un cuatro de copas, eh.

¿Cómo reaccionaste?

Le dije: "Me parece que te equivocaste conmigo. O te tengo que pegar o te das media vuelta y te vas...". Y ahí bajó un cambio. Me dijo: "No, vos me entendiste mal". Yo entendí perfecto, pero no soy así. Y yo ya era Ortigoza, yo ya había salido campeón de la Libertadores, ya había jugado el Mundial, había salido campeón de la Copa Argentina...

Con esto queda claro que fue en Central.

Ya está, dejá.

¿Jugaste el partido?

Más vale, olvidate. Pero salí de hablar con el dirigente y junté a mis compañeros y les dije: "Pasó esto, esto y esto". Jugamos y metí un gol de penal. Después perdimos 2-1 y se armó un quilombo bárbaro.