Ortigoza empieza a despedirse de Central y piensa en otro club

Néstor Ortigoza culmina su vínculo con Central en diciembre y sin dudas que su presente futbolístico no es el que el experimentado volante hubiese deseado. La llegada de Diego Cocca como entrenador y algunas lesiones atentaron contra la necesaria continuidad. Y así lo reflejó el propio jugador: "En un mes quedo con el pase en mi poder, me siento bien, me siento entero y quiero retirarme volviendo a ser campeón. Lo voy a hacer", afirmó.

A los 35 años, Ortigoza siente que todavía tiene mucho para darle al fútbol, y en función de ello cuando le preguntaron si le gustaría volver a San Lorenzo respondió: "Por supuesto".

Ortigoza piensa en su futuro ante la inminente salida de Central, del que se iría sin poder jugar ninguno de los partidos pendientes de este año debido a una fractura incompleta del cuarto metatarsiano del pie izquierdo, cuya recuperación le demandará hasta el corte de la actividad de 2019.

Leer más >> Ortigoza: "El DT me tiene en el freezer"

"Mi deseo es volver a San Lorenzo, fue un lugar en el que fui muy feliz. La plata no sería un problema, acá lo que tiene que haber son ganas y de mi lado hay muchas ganas", reconoció.

"Yo quiero volver a hacer feliz a la gente de San Lorenzo, sé que tengo más para darle al club", aseguró en diálogo con radio Late.

Ortigoza es un futbolista frontal, sin dobleces, y por ello no ocultó tampoco su deseo de volver a ser dirigido por Néstor Gorosito, quien hoy es firme candidato a ser el sucesor de Juan Antonio Pizzi en San Lorenzo.

"Yo lo tuve a Pipo Gorosito en Argentinos y me gustaría que me vuelva a dirigir", aportó, aunque también tuvo un párrafo para Pizzi: "Creo que Pizzi se tendría que haber quedado".