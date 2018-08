Orden contra intensidad

No será una batalla más. Tendrá sus matices. Por presente. También por historia. El solitario puntero Central visitará el próximo domingo al escolta Racing, desde las 11. Un elenco albiceleste que es la contracara del canalla si se lo mira a fondo. Porque los muchachos del Patón Bauza se caracterizan por mantener el orden y la calma en todo momento. Mientras que los jugadores del Chacho Coudet, un viejo conocido de la casa auriazul, se jactan por ser intensos y dinámicos a la hora de encarar cada presentación. El Cilindro de Avellaneda promete librar una contienda con pronóstico reservado en las jornadas previas, ya que no hay un claro favorito debido a sus características.

Seguramente Bauza hará todo lo posible para repetir a los mismos once apellidos que vienen jugando desde que arrancó la Superliga. Incluso no sería nada extraño que apele al mismo banco de suplentes que llevó ante Talleres y San Martín. El entrenador auriazul tiene sus mañas también si de cábalas de trata, independientemente de que no habría motivos para meter mano en el equipo.

El canalla buscara en Avellaneda hacer pata ancha de verdad. La idea madre es mantener el orden como sea. Luego hacer todo lo posible para mantener el cero en el arco de Jeremías Ledesma como pasó ante Juventud Antoniana (Copa Argentina), Banfield, Talleres y San Martín (T) (Superliga).

No la tendrá nada fácil en el Cilindro porque Racing es de otro calibre y tiene el sello de Coudet. Se jacta de ser un equipo agresivo desde el inicio mismo. Sale a cien kilómetros de entrada y rara vez quita el pie del acelerador. Muerde por toda la cancha. En Arroyito dan fe porque Coudet se formó como entrenador en Central.

Pero Bauza no es un amateur. Lo suyo se basa en la paciencia y el equilibrio táctico. Y cuando puede clava la daga sin dudar. Al menos es la fórmula que viene aplicando con mucho éxito desde que volvió al pago que lo vio nacer primero como jugador y luego técnico. Será un partido donde el que pifie lo pagará caro. Un desafío de orden versus dinámica.

Cuatro juveniles irán al Sub 20

Rosario Central aportará cuatro juveniles promesas para el amistoso que sostendrá mañana el seleccionado Sub 20 de Argentina ante Uruguay, en el estadio de Danubio. El entrenador albiceleste Lionel Scaloni oficializó ayer la lista de los 22 futbolistas que viajarán hoy con destino a territorio charrúa y figuran los canallas Gastón Avila, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli y Maximiliano Lovera. El plus es que la entidad de Arroyito es la que más jugadores aportará en esta ocasión al combinado nacional.