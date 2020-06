Ojeda lo tiene claro: "Ahora me siento más importante en Central"

Se lo nota más maduro. Con otro temple y semblante a la hora de encarar un partido. Emmanuel Ojeda estaba pasando por un buen presente en la primera de Central hasta que la pandemia también lo frenó en seco. “Las oportunidades aparecían más que antes. Intenté aprovechar a todas al máximo. Jugué más y lo sé”, describe Emmanuel con tono suave y firme. “Me siento más importante en el equipo”, puntualizó. También comentó: “Estoy entrenando para que me agarre de nuevo bien parado”. El volante central tiene además en claro que la lesión de Fabián Rinaudo lo dejó con más chances de seguir siendo titular, pese “a lo feo de saber que por ahí jugaré porque un compañero se lastimó”. El futbolista confesó: “Entendí que dejé de ser un jugador de inferiores para ser uno de primera. Y eso me cambió muchísimo de la cabeza. Fue fundamental te diría”.

“Cocca me dio continuidad y a la vez me sirvió mucho haberme mandado a jugar a reserva. De esa manera sumaba minutos. Y cuando vio que estaba para jugar en el primera me llamó”, arranca relatando Ojeda en diálogo con Ovación. “Incluso para mí también era más importante eso que estar en el banco de primera en ese momento”, acotó

El jugador confesó que no la pasó nada bien luego de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en noviembre de 2017. “Era un momento muy importante porque estaba frente a algo muy lindo en mi vida como jugar en la primera de Central. Esa lesión influyó luego en muchas cosas. Me costó recuperarme más de la cabeza que de lo deportivo. Se me vinieron muchas encima. Pensé que perdía del todo lo más lindo que tiene un chico que es del club. Por suerte eso quedó atrás y ahora miro para adelante con otra perspectiva”, sentenció.

¿Cómo te trata la cuarentena teniendo en cuenta que venías con rodaje en el primer equipo?

Sí, es una lástima que se haya cortado todo por este virus que generó muchos problemas a nivel mundial. Para nosotros también es un garrón, porque el futbolista está acostumbrado a estar en constante movimiento. En cambio, desde hace casi tres meses se nos hace duro llevar el día a día sin esa actividad a la que estábamos acostumbrados. Porque no es lo mismo hacer una rutina desde tu casa y en soledad que en el predio junto a tus compañeros.

¿De qué manera realizás la rutina diaria que les da el club?

Nos dio una variada, por suerte. Al principio hacía más que nada aeróbico, tren medio e inferior. Luego alquilé una bicicleta fija y ahí empecé a pedalear de lo lindo todos los días. Por suerte ahora se puede ir al gimnasio, así que me anoté en uno para hacer otras cosas. La idea es estar bien para cuando nos toque volver a entrenar todos en Arroyo Seco.

¿Se extraña compartir momentos con el grupo y entrenar en Arroyo Seco?

Por supuesto. Es una de las cosas que más se siente y se extraña. Porque hay un lindo grupo y está bueno reencontrarse antes para charlar un ratito en el vestuario. Se trabaja con profesionalidad, pero sabiendo que estás con grandes compañeros.

¿Se puede decir que cuando deban regresar a las prácticas empezarán todos desde cero, pese a que habías iniciado el año con mucha participación?

Es que será así porque no venimos jugando ni entrenando. A eso hay que agregarle que por ahora no se sabe cuándo volverá el fútbol en nuestro país, pese a que en otras ligas ya arrancaron de nuevo.

Pensar que te perfilabas para quedarte con la plaza que había dejado Gil.

Pero cuando vuelva a entrenar tendré las mismas oportunidades. Será cuestión de meterle con todo de nuevo y demostrar que uno quiere estar siempre.

¿No tenés bronca por no haber podido seguir siendo titular o tener rodaje en cada fecha?

No es bronca, pero sí sé que esto me frenó un poco en lo que venía haciendo en el primer equipo. Sé que por ahí era titular o entraba desde el banco. Venía bien, pero confío en que cuando volvamos tendré las mismas chances. Pienso así, pese a que también considero que todo pasa por algo.

¿Te pusiste a pensar que tras reaparecer en el triunfo con River en el Monumental tuviste un rol más activo en equipo?

Sí, después de ese partido pude estar más seguido adentro de la cancha. Y fue inesperado jugar de entrada ante River. Venía jugando en reserva, pero de un día para el otro, Diego (Cocca) me dijo que iba a estar. Me comentó que me necesitaba para ponerme junto a Fito (Rinaudo). No pensé que podía estar en ese partido, es la verdad. Recuerdo que esa semana entrené con el cuchillo entre los dientes.

¿Y por qué luego alternabas entre los titulares?

Creo que porque de visitante jugábamos de una manera, mientras que de local de otra. Lo tomé como un aprendizaje porque si el técnico me rotaba era por algo. Pero en el caso del partido contra River me sirvió mucho. Es más, considero que fue bueno que haya alternado porque de esa manera iba sumando minutos como pretendía. Lo importante era estar siempre. Y lo pude hacer.

¿Coincidís con que este año arrancó siendo el mejor desde que estás en primera?

Sí, porque hace casi cuatro años que estoy en el plantel profesional y nunca había tenido tantas chances de titularidad. Pero este año fueron apareciendo más oportunidades. Por eso las traté de aprovechar siempre e intentaré tenerlas de nuevo cuando esto se reactive.

¿Te sentís más importante para el equipo que en otros momentos?

Sí, ni hablar. Me siento más importante y cada jugador debe sentirse así porque eso ayudará a crecer al equipo en sí.

¿Qué cosas aprendés al lado de Rinaudo, ya que tiene experiencia y a la vez otras características?

Jugar al lado de Fito se hace más fácil en muchas cosas. Me siento seguro y creo que en parte él también.

¿Maduraste mucho en este último tiempo?

Puede ser. Entendí que dejé de ser un jugador de inferiores para ser uno de primera. Y eso me cambió muchísimo de la cabeza. Fue fundamental te diría.

¿Es una ventaja para los chicos del club saber que la dirigencia fijó como meta darles más rodaje de ahora en más?

Creo que muchos clubes adoptarán esa medida. En el caso de Central está bueno que así sea, pero jugar siempre dependerá de uno. Hay que dar todo al máximo en la semana para ganarse el puesto. Así y todo hay que pelearlo fecha a fecha. Pero es lindo que se puedan mostrar los que vienen de abajo. Será un lindo desafío para todos. Porque por más que no habrá descensos, la presión siempre estará. Más en Central, que es un grande y siempre tiene que ser protagonista.