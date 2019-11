Ñuls busca picar ante el bicho

El desafío de Newell’s es sumar. Seguir en franco ascenso en las tablas, la principal y la de los promedios. Y conservar el buen ánimo obtenido después de la victoria que consiguió ante los halcones de Varela. El objetivo a bajar es Argentinos, ese sorprendente equipo que en silencio y sin grandes estrellas ilumina el torneo de la Superliga desde arriba. A las 21.10 y por TNT Sports los de Kudelka buscarán picar fuerte en La Paternal para volver a ser aquel conjunto soberbio y de temer en que se había convertido en las primeras fechas. Todo dependerá de la concentración y, sobre todo, la entrega que tengan en un reducto que hasta el momento es inexpugnable en el presente torneo.

“Sabemos que con un triunfo hacemos un doblete de ideas. Nos alejamos de la zona que no queremos y nos mantenemos en el lote deseado”, razonó Kudelka en la conferencia del viernes pintando de cuerpo y alma lo que refleja la antesala a este duelo. La realidad que impera, porque si logra cantar victoria se mezclará en los primeros puestos y sería el primer rival que logra doblegar en su casa a los de Davobe, que hasta el presente casi sumó el 90 por ciento de los puntos.

De aquel once que viene de vencer a Defensa habría tres variantes, una obligada y dos tácticas. Si bien el entrenador no las confirmó sí anticipó que Brian Rivero y Alexis Rodríguez tienen enormes posibilidades de ser de la partida. El volante lo haría por el suspendido Julián Fernández y el atacante por la Pantera Leal. Y la restante podría ser la vuelta de Angelo Gabrielli por Facundo Nadalín (volvió la semana pasada tras jugar en la Sub 23), aunque en este caso no está definido.

Pero si hay algo que necesita este Ñuls es recuperar la intensidad que tuvo en el arranque y que por lesión de algunos jugadores y quizás desgaste de otros fue mermando en ese aspecto. La presión asfixiante que imponía hoy no es tal y debe reemplazarla, al menos, por una disposición ordenada. Y con sacrificio. Por eso para obstruir la salida del rival el DT opte por la inclusión de Alexis, que por momentos es desordenado tácticamente. Pero no se puede negar que va al choque como un toro y puede obligar al error cuando Argentinos intente jugar desde el fondo.

“Es un lindo rival a enfrentar”, insistió el conductor leproso. Una realidad concreta y que en su casa saldrá a buscar el partido, es decir que tendrá las mismas pretensiones que este Newell’s necesitado por seguir sumando. Ahora lejos del Parque.

Por otro lado, el DT también concentró a Ibáñez, Callegari, Nadalín, Denis, Castro, Moreno, Leal y Albertengo.