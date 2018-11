"Nos evidencia como sociedad", lamentó Gallardo

La de Marcelo Gallardo fue una de las tantas voces que ayer se oyó en el Monumental. El técnico de River se mostró conmocionado por los inconvenientes que derivaron en la suspensión del superclásico y no dudó en afirmar que esos incidentes "nos dejan en evidencia como sociedad". Para el Muñeco la postergación del partido fue la medida correcta, ya que consideró que "las condiciones no eran las normales como para jugar".

"A las 16 transmití mi opinión, no a las 18 o 19. Pero claramente no decidíamos ni los jugadores ni los técnicos. Estaban reunidos los organizadores y los presidentes de los clubes. Nosotros estábamos a la espera sin mucho conocimiento de lo que estaba pasando. No era un partido que se viera en condiciones normales de jugar", destacó el entrenador millonario, luego de haber charlado en el campo de juego con su par de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y muchos futbolistas xeneizes.

El Muñeco además advirtió: "Estamos todos en un estado de tristeza porque se esperaba una fiesta del fútbol y terminó siendo un bochorno general, la agresión al micro de Boca y lo que se vivió durante todo el día". Hasta hizo referencia al "daño físico o psíquico" del plantel conducido por el Mellizo.

En medio de su congoja por lo sucedido el DT señaló que estaba en la concentración viendo lo que sucedía en los alrededores del Monumental por la sanción que así lo disponía. "Empañaron la fiesta del fútbol unos pocos, pero hay que destacar cómo más de 60 mil personas se la bancaron como campeones en el estadio. Es triste", añadió.

Y agregó: "Mañana (hoy) será otro día y parece que el show debe continuar, como dice una canción. Nosotros que somos los protagonistas tenemos que salir a escena sin importar las condiciones en las que estamos. Es lamentable, pero es así. Para muchos esta es «la final del mundo», pero en realidad es una final, un partido de fútbol".