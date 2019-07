Se lo nota tranquilo. El DT rojinegro sólo pide "paciencia porque esto es a largo plazo". No quiere descontrol.

Punto a favor de Kudelka: “No voy a adherir a la impaciencia. Vinimos por un desafío, por una oportunidad y a cada simpatizante de Newell’s le vamos a pedir que nos acompañe, tendremos momentos buenos y de dificultades, esto es a largo plazo”, sostuvo el director técnico. El descontrol es perjudicial para cuando un equipo tiene que pelear por no descender, y el rojinegro tendrá esa premisa en la Superliga que arrancará el domingo 28, como local del ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero.

Punto en contra para el técnico: habla de la llegada de los refuerzos. A Newell’s le hacen falta, sin dudas, y cuanto más se demoren es peor. Sumarlos al andar de una pretemporada que empezó hace más de un mes no es sencillo, por más que arriban jugadores con experiencia.

Tiene razón Frank: “Nunca los tiempos de las incorporaciones, ni siquiera de los equipos poderosos, van de la mano de los tiempos del entrenador. Antes esto me molestaba mucho, pero como no tengo decisión al respecto entonces trato de evitar esa molestia”. Correcto, por eso sostuvo que su tarea es “aportar tranquilidad y calma”.

Igual, ahora deberá apurar la máquina. Quedan dos semanas para el inicio del torneo y la Lepra debe empezar con una victoria tranquilizadora, sobre todo porque es local y con un rival directo. Y deberá encontrar a los once titulares. “Estamos preparados para el día a día, los chicos están haciendo un enorme trabajo, con responsabilidad. Y tenemos que estar todos juntos en esto”.

Lo bueno para el DT es que están llegando refuerzos: Gentiletti y Lema, y están al caer Albertengo y Julián Fernández.

¿Qué dijo? “Pensamos en Cristian Lema por una cuestión de personalidad, es un jugador que no es rápido, aunque sí lo es desde el punto de vista táctico y conceptual. Además, juega muy bien en las dos áreas (va bien arriba, una de las grandes fallas de Newell’s en los últimos torneos)”. Es más, también dijo que “su elección va de la mano de lo que creemos es una oportunidad que tenemos de catapultarnos a algo un poco más importante dentro de este campeonato y no sólo pensar en cómo vamos a iniciarlo”, lo que parece marcar que apuesta a algo más que salvar a Newell’s del descenso. Algo que a los hinchas no les preocupa, aunque también es cierto que haciendo una campaña para zafar automáticamente clasificaría al equipo para jugar alguna Copa, al menos la Sudamericana.

De los otros refuerzos hizo unas pocas referencias “porque prefiero esperar que se hagan realidad”. Pero no los descartó cuando en la conferencia de prensa se le preguntó por Lucas Albertengo y el volante chileno Julián Fernández.

Claro, les dio una mano de confianza a los dirigentes rojinegros: “Rescato la gran predisposición de la institución. Sé del esfuerzo que hacen diariamente para que los jugadores lleguen en tiempo y forma, estamos codo a codo”.

También se refirió al fixture, pero no se expresó si lo considera favorable o no. “No estoy focalizado en la organización del campeonato porque no lo puedo manejar y hay que aceptarlo. Nos tocó así y vamos para adelante, vamos a buscar ganar los partidos de local (serán 12) y visitante (11 salidas, aunque una es a Arroyito)”.

"Tendremos que ganarlo en la cancha"

"Al punto tendremos que ganarlo en la cancha. Cuando llegué teníamos 3 puntos menos y ahora 2 más, vamos a ser positivos", consideró el entrenador leproso Frank Kudelka al referirse a

que la AFA informó que no le devolverá la unidad descontada, más allá de los dos que le retornó el TAS (ver aparte).