No viene a Central: el delantero Chimy Ávila quedó a un paso de Independiente Ya pasó por la revisión médica y estaría todo listo para que firme contrato como nuevo refuerzo del Rojo 18 de agosto 2026 · 23:07hs

Desde que quedó libre en Real Betis de España, el nombre de Ezequiel Ávila no paró de sonar como una posibilidad para Rosario Central. Pero finalmente el delantero eligió Independiente.

No hubo confirmaciones oficiales sobre posibles negociaciones del canalla con Chimy Ávila, pero el interés terminó por esfumarse cuando se decantó por el club de Avellaneda, donde ya se realizó la revisión médica y quedó a un paso de firmar como nuevo refuerzo de Independiente.

"Estoy agradecido de que equipos como Boca, Central y muchos otros se hayan interesado en mí. Es algo muy bonito y eso quiere decir que cuando estuve en otro país las hice bien", sostuvo Ávila, quien remarcó que la decisión de vestir la casaca del Rojo no fue individual: "Como fue Independiente también pudo ser otro. Fue un trabajo con mi familia, con mi representante, todos juntos".

A los 32 años, el rosarino Ávila regresa al fútbol argentino después de jugar en varios clubes españoles. Tras jugar en Tiro Federal y San Lorenzo, Chimy emigró al Huesca, vistió los colores de durante cinco temporadas Osasuna y finalmente jugó en Betis.