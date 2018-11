Después de tantas negociaciones que resultaron infructuosas, Central y Newell's se enfrentan lejos de Rosario y a puertas cerradas.



Ayer el vicepresidente leproso Cristian D'Amico se expresó una vez más sobre el tema: "No se hicieron bien las cosas. Las dos dirigencias, la organización, la parte política, no actuamos como teníamos que hacerlo. Más allá de que desde los clubes hubo siempre buena predisposición no se estuvo a la altura. Y pensar que vamos a jugar un partido en la cancha de Arsenal, sin desmerecer lo que es, sin público, es algo muy triste y que no nos merecíamos porque el fútbol rosarino se caracteriza por la gran pasión de ambas hinchadas. Lamentablemente mañana (hoy) vamos a jugar a puertas cerradas con un estadio totalmente vacío".