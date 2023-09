Malvestiti: "No hay recetas mágicas para jugar en la altura"

Sabe perfectamente lo que representa jugar en La Paz. Lo padeció siendo ayudante de campo de un equipo del llano y la tuvo de aliada cuando trabajó en Bolívar y en Nacional Potosí. “La realidad marca que no hay recetas mágicas para jugar en la altura”, reflexionó de movida Edgardo Malvestiti en diálogo con Ovación. El técnico rosarino brindó una radiografía de lo que representa afrontar un desafío en Bolivia en la previa de la presentación de la selección nacional ante el local, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. “Scaloni sabe que el martes deberá hacer un partido inteligente y lento porque los jugadores van a sufrir mucho”, acotó son tapujos.

“Jugar en La Paz no es nada sencillo. Tiene su alto grado de complejidad. La altura condiciona todo y trastoca todos los planes. Cuando vas con jugadores que son del llano, tenés que prepararlos muy bien. Debés tener en el plantel futbolistas con muy buena capacidad aeróbica. El equipo debe ser rápido y que aguante los 90 minutos”, graficó Malvestiti.

Otro tema a tener en cuenta es la comida. “La alimentación también cumple un rol esencial, al igual que la noche previa. Hay que descansar muy bien y alimentarse lo justo. No podés pasarte porque en el partido lo sentís. No es que vas a ganar o perder por haber comido sino que no podés llenar el estómago con mucha comida elaborada. Hay que cenar algo nutritivo y que pueda eliminarse rápido”, explicó el entrenador rosarino, quien tiene un extenso currículum laboral en Bolivia

“Hay que entrenar distinto a lo que habitualmente hacés para jugar en el llano. Hay que gastar la menor energía posible porque tu equipo va a sufrir como tus jugadores. Por eso los cambios son muy claves también. Tenés que ver cómo manejás los tiempos para no pifiar. No solo lo táctico hay que tener en cuenta en este tipo de partido. Hay que ver y seguir en todo momento cómo responden algunos futbolistas, y cómo se van sintiendo a medida que pasa el tiempo”, enfatizó Malvestiti.

El Chueco remarcó que “Scaloni sabe bien lo que dice. Su equipo jugará un partido muy lento, estudiado e inteligente. Si Bolivia tiene la posibilidad de ir empatando podría desordenarse en el segundo tiempo. Pero a la vez, Lionel sabe que no hay recetas mágicas para jugar en la altura”.

“La base de Bolivia será la que viene de caer ante Brasil. Ellos tendrán la chance de tener a la altura de aliada, pero al no tener tantos jugadores de buen nivel va a repercutir en contra de ellos en algún pasaje del partido. Y ahí es dónde Argentina debería hacer la diferencia”, cerró un seguro Edgardo Malvestiti.