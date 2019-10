Ni fiesta, ni excusas, sólo jugó pésimo

Kudelka no recurrió a las excusas por la derrota, pero usó la palabra y mencionó el homenaje a Diego Maradona. Y lo que hizo fue instalar el tema y sonó _en parte_ a justificación a la goleada histórica que le propinó Gimnasia. El DT aclaró una y otra vez que “no es excusa. No jugamos nunca bien”. Pero es ahí donde reside el quid de la cuestión. El análisis no debe focalizarse en la fiesta, el recibimiento al Diez, la entrega de la enésima plaqueta y fotografías de dirigentes —que tal vez aprovecharon la ocasión desde lo político— y demás. Ñuls y Diego excede todo. Por eso la real lectura debe hacerse sobre el flojo rendimiento del equipo —que reconoció Frank—, del buen planteo del Lobo y que fue superado futbolísticamente. ¿Cuánto hace que Newell’s venía con producciones bajas? Con Banfield no jugó bien, a Patronato le ganó, pero el propio técnico reconoció que no hubo un buen funcionamiento y el martes se pegó un porrazo tremendo en el Coloso.

“Nos faltó intensidad de entrada, pero fue un problema nuestro, no de la fiesta. Por ahí la fiesta hay que hacerla en otro momento”, razonó con claridad el entrenador que en varias ocasiones insistió en que no quería recurrir a las excusas, aunque de cierta manera lo hizo —quizás— sin pretender hacerlo. La cuestión es que el duelo futbolístico y el planteo lo ganó Maradona, no por lo que sucedió en la previa y que sacó de eje a casi todos los jugadores. Que en su mayoría tienen experiencia, son profesionales y con recorrido, salvo unos pocos como Moreno o Denis Rodríguez. En cada partido hay una fiesta en las tribunas, por supuesto que de menor magnitud a lo que fue con el Diez en el Coloso. En la previa a los clásicos y en el encuentro en sí sucede lo mismo. Entonces, ante estas situaciones, se deberían evitar estas cuestiones.

Ahora, ¿qué se habría dicho si Newell’s ganaba? ¿Que la previa o la demora en el inicio del juego no influyó? Quizás algo pueda haber afectado todo el circo festivo, pero a la hora de la verdad lo cierto es que Ñuls tuvo un pésimo partido y que el rival fue superior. Ni más ni menos que eso. Tan simple como el fútbol mismo.

Ñuls viene realizando una buena campaña, salió de la zona roja y hasta ganó encuentros sin demostrar superioridad. Ante Gimnasia se pegó un porrazo por la falta de juego y no por la fiesta. Creer otra cosa sería ver sólo el final de la película.