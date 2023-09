Newell's sufrió una noche desafortunada ante Racing en Avellaneda

De no creer la derrota que sufrió Newell's. Había empatado en tiempo adicional, con un gol de Guillermo May, se estaba llevando un punto de enorme valor en su visita a Racing, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el partido y, en la última jugada, Gastón Martirena lo liquidó y lo dejó inmerso en una enorme frustración. Quedó golpeado por un caída por demás de dolorosa, por la forma en que se desencadenó, en un encuentro en el que no jugó bien y cuyo resultado le impidió quedar al frente de las posiciones de la zona B, que a partir de ahora ocupa el conjunto de Avellaneda.