La Capital | Ovación | Central

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

El plantel canalla fue licenciado hasta al lunes por la tarde, momento en que Holan comenzará a trabajar para recibir al Boca de Miguel Ángel Russo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de septiembre 2025 · 15:37hs
Ángel Di María es hoy el máximo referente del plantel y

Ángel Di María es hoy el máximo referente del plantel y, además, el goleador del equipo.

Los fines de semana sin fútbol no abundan y por eso el plantel de Central disfruta de algunos días de distensión física y mental después de las jornadas de descanso que le otorgó el cuerpo técnico. Igual, todos saben que cuando vuelvan, deberán hacerlo enchufados porque lo que le viene es nada menos que Boca.

Los futbolistas canallas transitaron la semana con absoluta normalidad, como si hubiesen tenido que jugar, pero lo hicieron a sabiendas de que tras el entrenamiento matutino del viernes iban a quedar liberados durante algo más de dos días.

Es que el regreso a las prácticas será el lunes por la tarde, en el predio de Arroyo Seco, y no por la mañana, como suele suceder. De esta forma, el grupo tendrá algunas horas más de descanso antes de meterse de lleno en una semana especial, por el rival que se le viene.

>>Leer más: Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Holan ya lo piensa

Ariel Holan espera contar con todos los futbolistas y si eso sucede, el equipo que ponga en cancha será sin condicionamientos de ningún tipo. Será también un lindo desafío para el entrenador, para ver de qué manera lleva a la práctica lo que seguramente ya tiene en la cabeza.

Mallo
Facundo Mallo lleva res partidos afuera del equipo titular. El central se prepara con todo para estar ante Boca.

Facundo Mallo lleva res partidos afuera del equipo titular. El central se prepara con todo para estar ante Boca.

Habrá dos futbolistas que se reincorporarán más tarde. Son los casos de Jaminton Campaz y Agustín Sández, quienes están afectados a sus respectivas selecciones para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

Los que sí llegarán el lunes por la tarde con algo más de ritmo futbolístico, son los juveniles Santiago Segovia y Giovanni Cantizano. Ambos formaron parte del equipo titular de reserva que el viernes le ganó el clásico a Newell's por 3 a 0. Uno de los goles fue justamente de Cantizano.

>>Leer más: Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Mallo y Navarro

Se estima que Facundo Mallo ya estará al ciento por ciento para que Holan pueda disponer de él, lo mismo que Federico Navarro. Los dos vienen de algunos partidos ausentes en el equipo titular.

Más allá de eso, Holan espera tranquilo el inicio de semana, que será recién el lunes por la tarde, después de lo poco más de dos días de descanso que les dio a los futbolistas.

Noticias relacionadas
Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newells que rápidamente se hizo viral en las redes.

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque Independencia serán escenarios de partidos trascendentes este fin de semana. 

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Emiliano Vecchio disputó 17 de los 29 partidos que jugó Defensores de Belgrano en la Primera Nacional.

Emiliano Vecchio tomó una contundente decisión sobre su continuidad en Defensores de Belgrano

Central y Newells juegan este viernes el clásico de reserva en Arroyo Seco.

Central y Newell's juegan el clásico en reserva: los datos, el historial y las curiosidades

Ver comentarios

Las más leídas

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Lo último

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: Esto también es para vos

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención alcanzó este sábado un amplio consenso político en torno a cambios clave para el capítulo de la educación en la nueva Carta Magna provincial

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue
Política

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Ovación
Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: Esto también es para vos
OVACIÓN

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: Esto también es para vos

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

De la mano de un ex-Newells, un equipo mendocino consiguió un hito histórico en el Coloso

De la mano de un ex-Newell's, un equipo mendocino consiguió un hito histórico en el Coloso

En el Gigante de Arroyito se juega un partido que define un título en el fútbol argentino

En el Gigante de Arroyito se juega un partido que define un título en el fútbol argentino

Policiales
Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

La Ciudad
Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo