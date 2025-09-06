Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

El plantel canalla fue licenciado hasta al lunes por la tarde, momento en que Holan comenzará a trabajar para recibir al Boca de Miguel Ángel Russo

Ángel Di María es hoy el máximo referente del plantel y, además, el goleador del equipo.

Los fines de semana sin fútbol no abundan y por eso el plantel de Central disfruta de algunos días de distensión física y mental después de las jornadas de descanso que le otorgó el cuerpo técnico. Igual, todos saben que cuando vuelvan, deberán hacerlo enchufados porque lo que le viene es nada menos que Boca.

Los futbolistas canallas transitaron la semana con absoluta normalidad, como si hubiesen tenido que jugar, pero lo hicieron a sabiendas de que tras el entrenamiento matutino del viernes iban a quedar liberados durante algo más de dos días .

Es que el regreso a las prácticas será el lunes por la tarde, en el predio de Arroyo Seco , y no por la mañana, como suele suceder. De esta forma, el grupo tendrá algunas horas más de descanso antes de meterse de lleno en una semana especial, por el rival que se le viene.

Holan ya lo piensa

Ariel Holan espera contar con todos los futbolistas y si eso sucede, el equipo que ponga en cancha será sin condicionamientos de ningún tipo. Será también un lindo desafío para el entrenador, para ver de qué manera lleva a la práctica lo que seguramente ya tiene en la cabeza.

Mallo Facundo Mallo lleva res partidos afuera del equipo titular. El central se prepara con todo para estar ante Boca.

Habrá dos futbolistas que se reincorporarán más tarde. Son los casos de Jaminton Campaz y Agustín Sández, quienes están afectados a sus respectivas selecciones para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

Los que sí llegarán el lunes por la tarde con algo más de ritmo futbolístico, son los juveniles Santiago Segovia y Giovanni Cantizano. Ambos formaron parte del equipo titular de reserva que el viernes le ganó el clásico a Newell's por 3 a 0. Uno de los goles fue justamente de Cantizano.

Mallo y Navarro

Se estima que Facundo Mallo ya estará al ciento por ciento para que Holan pueda disponer de él, lo mismo que Federico Navarro. Los dos vienen de algunos partidos ausentes en el equipo titular.

Más allá de eso, Holan espera tranquilo el inicio de semana, que será recién el lunes por la tarde, después de lo poco más de dos días de descanso que les dio a los futbolistas.