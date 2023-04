El conjunto leproso necesita un buen resultado para no caerse de la zona media de la tabla en la liga.

En la visita a Córdoba, contra Belgrano, Newell’s no pudo ratificar lo esbozado en los tres pleitos anteriores (Racing, River y Blooming). No consiguió confirmar una levantada que había elevado sus pisos de rendimiento y empezaba a ilusionar. Aún con modificaciones nominales y de esquema táctico, los dirigidos por Gabriel Heinze habían logrado exhibir puestas en escenas más confiables. Pero no pudieron sacar provecho de ese envión anímico ni de esa curva de mejoras que venían exponiendo a nivel colectivo. El paso en falso en el primer tiempo frente al pirata cordobés lo condenó al castigo de una derrota y a retroceder varios casilleros en un tramo decisivo de la temporada rojinegra.