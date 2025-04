Newell's vuelve a los entrenamientos sin margen de error para enfrentar a Unión

El empate de Newell's del último viernes ante Argentinos Juniors dejó sensaciones encontradas en el hincha y en el plantel Rojinegro. La Lepra, entre lo positivo que dejó el empate ante el Bicho, mantiene la racha positiva de seis partidos sin perder (tres victorias y tres empates), mientras que entre lo negativo reside que no pudo aprovechar el empate de Independiente Rivadavia (Mendoza) para acortar distancia en la búsqueda de la clasificación.

El Ogro marcó en conferencia de prensa que en el Coloso es fundamental quedarse con los tres puntos y, en ese aspecto, esa victoria tendrá que ir a buscarla el próximo viernes Santa Fe, en su visita al 15 de Abril, para chocar con Unión, que esta noche dirigirá su último partido ante Defensa y Justicia. Cristian González comunicó su renuncia al cargo y no estará ante la Lepra.

Con respecto al equipo, a pesar del buen rendimiento en líneas generales del equipo, la duda volverá a estar en el dibujo táctico, ya que el cuerpo técnico Rojinegro ha mostrado en varias ocasiones que no se casa con un esquema definido y que, en varias ocasiones en condición de visitante, ha elegido la línea de cinco y no el 4-3-3.

Entre los nombres propios, la modificación en el sistema táctico podría arrastrar la salida de Gonzalo Maroni, quien no tuvo una buena actuación y fue reemplazado en el segundo tiempo por Fernando Cardozo, quien tampoco conformó al hincha. En caso de que decida tocar el once, el principal candidato a volver al once principal es el paraguayo Saúl Salcedo.