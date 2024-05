Newell's v. Deportivo Riestra: las imágenes de un final escandaloso por Copa Argentina

Muchos intervinieron, pero con el fin de frenar la pelea. Uno de ellos fue Lucas Hoyos, quien sostuvo: "Lo único que hice fue tratar de separar y de defender pero al haber tantos jugadores se hace un tumulto y se agrede. Creo que de parte de los dos equipos estuvimos equivocados".

Por su lado, el DT de Riestra, Cristian Fabbiani, también repudió lo sucedido. "A mí no me gusta que se peleen. Esto es fútbol. La violencia tiene que estar afuera del fútbol. Apenas llegué al vestuario me senté y ahí me dijeron que estaba pasando algo y bajé a separar. Ya cuando bajé había terminado todo".

Embed Los Incidentes en el partido entre Newell's y Deportivo Riestra, filmados desde la tribuna: pic.twitter.com/XmoSrraj06 — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 17, 2024

incidentes Newells Riestra01.jpg

incidentes Newells Riestra02.jpg Foto: Héctor Rio / La Capital

incidentes Newells Riestra03.jpg Foto: Héctor Rio / La Capital

incidentes Newells Riestra04.jpg Foto: Héctor Rio / La Capital