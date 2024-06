Newell's tuvo un nivel individual bajísimo en la derrota frente a Instituto

La actuación de los futbolistas rojinegro fue de las peores del año. No se salvó nadie en la caída por 2 a 0 en el Coloso.

La actuación de los futbolistas de Newell's fue de las peores del año. No se salvó nadie en la caída por 2 a 0 frente a Instituto en el Coloso. El público despidió al equipo con silbidos.

Lucas Hoyos 3: Venía como el jugador de mejor nivel en el arranque del segundo semestre competitivo pero no pudo repetir una actuación determinante. Esta vez, no tuvo salvadas clave para poner a su equipo en partido.

Tomás Jacob 2.5: El pibe no pudo mostrarse como una alternativa confiable sin el paraguayo Velázquez en el plantel. Siguió sin aprovechar para avanzar en el escalafón de opciones internas. En el complemento se paró con línea de 3 atrás pero siguió sin dar la talla.

Ian Glavinovich 1.5: No se pudo recuperar después de una pésima actuación en Banfield, con dos penales incluidos. Sin Velázquez, volvió a mostrar que le cuesta muchísimo hacer pie sin ese soporte, sin ese respaldo. Por su zona la visita llegó mucho y lastimaba cada vez que se lo proponía.

Angelo Martino 1,5: Poco en ataque y cada vez que pasó a terreno adversario dejó una zona que fue muy bien aprovechada por los rapiditos de la Gloria. No tuvo acciones determinantes recorriendo la banda izquierda.

Jerónimo Cacciabue 2: Dejó muy expuesto que Newell’s debe seguir buscando algún refuerzo en ese puesto. Es la posición más flaca del plantel. Tuvo un remate en el travesaño en el primer tiempo, que por lo menos trató de mostrar el camino de una reacción posible. Salió en el entretiempo.

Rodrigo Fernandez 3: El Pitbull no pudo imponer su pierna fuerte, su determinación para el corte y pase de inicio de juego. No pudo darle equilibrio al juego. Y en varios pasajes lució demasiado impreciso.

Ever Banega 3: Volvió a mostrar que no está bien físicamente y eso condiciona su nivel de juego. Jugó los primeros 15’ y luego se fue diluyendo. No pudo conducir al equipo desde su talento e inteligencia. Estuvo participativo al principio pero todo se evaporó demasiado rápido. Necesita a gritos un trabajo de pretemporada para una puesta a punto.

Francisco González 2: Panchito sigue estando muy bajo. Arrancó por derecha y nunca fue un aporte de consideración. No pudo aparecer ni desequilibrar. Salió antes del segundo tiempo.

Juan Ignacio Ramírez 3: El Colo continúa sufriendo anemia de gol. En el primer tiempo había anotado uno a puro oficio de centrodelantero, pero esta vez el VAR le sacó la conquista de las manos. Evidentemente, no está de liga.

Brian Aguirre 2: Coria lo ubicó por izquierda pero nunca pudo hacer la diferencia con sus corridas y sus gambetas. Fueron insinuaciones que fueron demasiado leves. El DT lo sacó en el descanso para rearmar la ingeniería táctica.

Ingresaron:

Leonel Vangioni 3; Ingresó por Panchito González, para configurar una defensa con tres atrás. Esa apuesta no funcionó porque Newell’s siguió sufriendo atrás.

Franco Díaz 3: Entró por Cacciabue y se ubicó unos metros delante del Pitbull, por derecha, pero nunca pudo funcionar como un complemento que le otorgue solidez y equilibrio a esa zona.

Guillermo May 3: Estuvo en el campo de juego por un inexpresivo Aguirre. Tuvo una chance y le ganó el arquero de la visita.

Luca Baños 3,5: no perdió el orden en la zaga, pese al desconcierto general.

Giovani Chiaverano –: Entró por el Colo Ramírez, May pasó de nueve y él se ubicó al costado. Esta vez no pudo protagonizar ninguna heroica en la expiración del cotejo.

El DT

Adrián Coria 3: Se jugó una ficha importante ratificando la alineación de arranque. Pero los jugadores no le pudieron responder con una presentación convincente. Arrancó con 4-3-3 y en el complemento pasó a 3-5-2. Con ninguno, el equipo mostró un buen rendimiento. Su equipo retrocedió y defendió muy mal y se llevó una dura derrota del Coloso, la primera en su terruño en este torneo.