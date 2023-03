Newell's tiene un Coloso encantador

La nueva gama leprosa tiene un espíritu colosal. El equipo va al frente sin medir posibles daños colaterales. También es verdad que genera taquicardia cada vez lo atacan. Hay una marcada descompensación entre lo ideal y lo real. Sin embargo, en las últimas presentaciones obtuvo un sello que lo distingue. Newell’s abrochó frente a las narices de su pasional masa tres victorias al hilo. El plus es que además no recibió goles. En medio del triste frenesí por la eliminación de la Copa Argentina y posterior porrazo ante Instituto hay que destacar que desde que arrancó la Liga Profesional, la tropa de Gabriel Heinze se quedó con los seis puntos que estaban en pugna. La visita inmediata en el Parque es nada menos que Barracas Central, cuyo objetivo inmediato es no sucumbir en las arenas del Coloso Marcelo Bielsa en pos de sumar para alimentar el promedio. No obstante, el Gringo también tiene sus claros objetivos. El más cercano es tratar de completar un póquer de ases para hacer del siempre festivo estadio un genuino aliado que le permita hacer la diferencia y erigirse en protagonista de verdad en el plano nacional. Ni hablar cuando se turno de mostrarse a nivel internacional.