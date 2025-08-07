La Capital | Información General | Glaciar

El glaciar Perito Moreno resistió por décadas, pero ahora pierde masa rápidamente

"El retroceso irreversible y a gran escala del glaciar es inminente", alertó un investigador alemán

Raymond Zhong / New York Times

Por Raymond Zhong / New York Times

7 de agosto 2025 · 22:37hs
El glaciar Perito Moreno resistió por décadas, pero ahora pierde masa rápidamente

Durante décadas, mientras muchas de las otras grandes masas de hielo del mundo se derriten y se extinguen, el glaciar Perito Moreno sobresalía como un caso atípico. El poderoso frente del glaciar se alargaba y acortaba pero no mucho, al menos no para estándares glaciares. Su superficie no se debilitó mucho. Incluso estiman que podría haberse engrosado un poco.

Pero todo eso parece estar cambiando. El Perito Moreno está adelgazando a un ritmo muy acelerado desde 2019, según indicaron los científicos este jueves. Y si el adelgazamiento no desacelera su ritmo, podría desencadenar una serie de cambios que podrían hacer que el hielo se redujera aún más rápidamente.

>> Leer más: El impacto del calentamiento global en la gran cinta transportadora oceánica

“Todo lo que podemos ver y sabemos nos hace creer que el retroceso irreversible y a gran escala del glaciar es inminente”, dijo Moritz Koch, estudiante de doctorado en geografía y geociencias de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg, en Alemania.

De ser confirmadas las predicciones de Koch y sus colegas, publicadas el jueves en la revista Communications Earth & Environment, implicarían un cambio de suerte crucial para uno de los glaciares más admirados del mundo. El Perito Moreno es la joya del Parque Nacional Los Glaciares y un Patrimonio de la Humanidad de la Unesco visitado por cientos de miles de personas cada año.

Un "espejismo" entre los Andes

El glaciar, un río de hielo escarpado de más de 30 kilómetros de largo, emerge como un espejismo de los nubosos Andes meridionales. Los turistas se reúnen junto a él para ver enormes trozos de hielo azulado que se desprenden y caen, con un estruendo ensordecedor, en el lago que se encuentra al pie del glaciar.

Los científicos creen que un capricho de la geografía evitó que el Perito Moreno pierda demasiada masa a medida que la región de los Andes se calienta. Debido a la forma del valle en el que se encuentra, la zona de gran altitud donde cae la nieve y se forma el hielo es grande en comparación con la zona más baja, donde el hielo se derrite. En otras palabras, el hielo que se perdió históricamente se repuso con creces.

Hay algo más que podría estar manteniendo firme el glaciar: una cresta de roca bajo el hielo que lo sujeta. Pero hasta ahora los científicos sabían poco sobre el tamaño de la cresta y cómo interactuaba con el glaciar. Fue así como Koch finalmente se subió a un helicóptero y llevó un equipo de radar de 340 kilos por encima de la superficie del Perito Moreno.

Lanzando ondas electromagnéticas al hielo, el radar podía medir el grosor del glaciar. Sin embargo, ya que su superficie está demasiado agrietada para caminar o conducir sobre ella, Koch y sus colegas tuvieron que encontrar un helicóptero y un piloto que estuviera dispuesto a llevarlos. Esperaron semanas a que llegara un día sin demasiado viento. Entonces surcaron los cielos.

Koch asegura que se sintió tenso mientras guiaba al piloto de un lado a otro sobre el glaciar. El vuelo era el resultado de un año de trabajo. El éxito del proyecto de su equipo dependía de que los datos fueran recogidos con precisión. “Tardé un rato en empezar a disfrutar del vuelo”, dijo.

Koch tardó casi un año más en procesar los datos que obtuvieron. Lo que descubrió lo asombró.

Un pronóstico oscuro

Las mediciones de radar mostraron que la cresta de roca se adentraba profundamente en el hielo en el frente del glaciar. Esto implica que, una vez que el hielo adelgace lo suficiente, podría correr el riesgo de desprenderse de la cresta. Al no ser sujetado por el lecho de roca, el hielo podría comenzar a flotar en el agua del lago, volviéndose aún más vulnerable al adelgazamiento o la fractura.

Utilizando mediciones satelitales de la altura de la superficie del glaciar, Koch y sus colegas descubrieron que el adelgazamiento comenzó a ganar velocidad en 2019. Aún no está claro qué causó esta abrupta aceleración.

Bethan Davies, profesora de glaciología de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, aconsejó tener cautela antes de declarar algo como irreversible. “A menudo los glaciares vuelven a crecer, si hacemos que haga más frío y nieve lo suficiente”, explicó Davies. Sin embargo, agregó que para eso primero habría que dejar de calentar el planeta aumentando el dióxido de carbono de la atmósfera.

Aparte del Perito Moreno, en algún tiempo hubo otro prominente glaciar que parecía resistirse a un destino de derretimiento y desaparición: durante medio siglo, los científicos observaron cómo el gigantesco glaciar Taku, al noreste de Juneau, Alaska, se engrosaba y avanzaba mientras otros hielos a su alrededor menguaban. Luego, en 2018, luego de un verano de calor récord en Alaska, el Taku comenzó a retroceder, uniéndose a las decenas de miles de glaciares que el calentamiento climático está empujando hacia el olvido.

Noticias relacionadas
Durante la visita de la familia Vance a India el Taj Mahal también fue cerrado a los visitantes.

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak

cordoba: acusan a una mujer con problemas psiquiatricos de matar a su hijo

Córdoba: acusan a una mujer con problemas psiquiátricos de matar a su hijo

Dolores Fonzi es la narradora de Con mis hijos no, un podcast que explora la avanzada contra la ESI y la llegada de sus referentes al gobierno

"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI

La luna llena de agosto se conoce como Luna del Esturión

Luna llena: cuándo será en agosto, significado y todas las que quedan en 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Lo último

LVA: Where the nights never end

LVA: Where the nights never end

Super Otto: la fiesta que rompe con la rutina este jueves 14 de agosto

Super Otto: la fiesta que rompe con la rutina este jueves 14 de agosto

Jazmin Chebar reinauguró su local con nueva imagen en Alto Rosario

Jazmin Chebar reinauguró su local con nueva imagen en Alto Rosario

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Una de las amenazas fue para quedarse con una casa que había pertenecido a Milton Damario, absuelto por el crimen del Pájaro Cantero
Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018
Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Ovación
Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron
OVACIÓN

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

Habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Policiales
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La Ciudad
El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes
La Ciudad

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño
Ciudad

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen
Información general

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Con mis hijos no, un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI
Información General

"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza
Política

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será
Información general

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: Haré lo que haya que hacer
Política

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"

Todos por Nico: función a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU
La Ciudad

Todos por Nico: función a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU