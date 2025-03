Newell's: entre tantos problemas, Fabbiani también debe reemplazar a Ever Banega

La quinta amarilla que el capitán vio contra Belgrano obliga al entrenador leproso a encontrar un sustituto. Hubo fútbol para los que no jugaron con el Pirata

Lo que en Newell's se pensaba podía ser una escalada más hacia la recuperación terminó en decepción por el pobre empate ante Belgrano, en el Coloso Marcelo Bielsa. Y si bien la vuelta de página es sumamente necesaria, lo que viene no será nada sencillo. Es que el próximo sábado el equipo del Ogro Fabbiani jugará en La Plata ante un Estudiantes que recién este domingo perdió el invicto, en la derrota contra Defensa y Justicia. Y como si eso fuera poco, el Ogro no podrá contar con su capitán, Ever Banega, quien llegó a la quinta amarilla.