Newell's: "Siento que todavía le puedo dar más al equipo", sostuvo Matko Miljevic

El exjugador de Montreal no pone trabas a la hora de que el entrenador elija una función a desarrollar, aunque tiene en claro dónde puede darle más al equipo. "Hoy en día juego a donde me necesite el técnico, pero me siento más cómodo de mediapunta, atrás del nueve o de interno. Ricardo Lunari me da libertad de moverme por todo el campo", detalló.

Matko no baja los brazos pensando en la clasificación a la Sudamericana y siente que todavía hay mucho camino por recorrer en la Liga. "Trararemos de sumar lo máximo posible, vemos que no estamos lejos y que todavía quedan muchos partidos para poder sumar puntos. Lamentablemente se fue el DT y tenemos algunos jugadores de experiencia que están lesionados, como Éver Banega, que esperemos regrese pronto. Ricardo está haciendo un gran trabajo".

Gol y grito

El gol y el triunfo ante el Granate siente que fue un renacer futbolístico. "Gracias a Dios, a todos los que nos tocó entrar contra Lanús nos fue bien y ayudamos al equipo a quedarnos con los tres puntos", expresó para luego dejar en claro que el parate en Estados Unidos y la diferencia de juego en las diferentes ligas hicieron que recién ahora asome algo de su fútbol. "Necesitaba una adaptación. El fútbol argentino es muy distinto a la MLS y se esperaba que me cueste los primeros 3 o 4 meses. El jugador se adapta cuando va teniendo partidos. Hoy en día me siento mejor, tengo mucho para seguir mejorando, pero me gusta ser el que tiene la responsabilidad de hacer jugar al equipo", sentenció Matko Miljevic.

Los pibes vienen asomando

La vida en la ciudad no le trajo mayores inconvenientes a Matko para meterse rápidamente en el trajín de una de las capitales del fútbol argentino. "Rosario es una ciudad muy linda. Es Buenos Aires, pero más chica. Te hacen sentir la pasión por el fútbol, es una locura y mucho más la gente de Newell's", señaló.

El jugador está de acuerdo con la cantidad de juveniles que desembarcaron en la primera división, aunque cree que es un proceso que no se debe apurar más de la cuenta. "Es muy bueno que haya jugadores juveniles en el primer equipo. Soy partidario de llevarlo de menos a más y no quemarlos. Pero creo que a los chicos que les tocó afrontar este momento, que no es el mejor, lo hicieron de la mejor manera", afirmó.

Sobre el final, el jugador nacionalizado argentino, croata y norteamericano se ilusiona con mantener el nivel que le devuelva la posibilidad de regresar a la selección de Estados Unidos. "Tuve la posibilidad estando en Montreal de ir a la sub-20 Argentina, también lo hice en la selección de Estados Unidos. Un jugador siempre se ilusiona con vestir la camiseta de la selección de su país. Me gusta y trabajo día a día en Newell's para tratar de volver. Está Pochettino en Estados Unidos y sé que mira mucho a Newell's", sostuvo.