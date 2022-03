Newell's: Juan Sforza es el elegido para cuidar a Pablo Pérez

El deseo de Pablo Pérez se cumplió. No jugará contra Sarmiento, para evitar que sume la quinta tarjeta amarilla y se pierda por suspensión el clásico del domingo 20 de marzo. Tanto interés existe por el lado de Newell’s en no arriesgarlo que ni siquiera se contempla que vaya al banco y juegue algunos minutos en Junín. Javier Sanguinetti, como es costumbre, no confirmó el reemplazante pero durante la semana entrenó con Juan Sforza, que se perfila para convertirse en el sustituto y jugar en la mitad de cancha, acompañando a Julián Fernández.