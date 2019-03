Raúl Broglia. Ex presidente canalla.

Raúl Broglia. Ex presidente canalla.

Cada vez que expresa lo que siente deja una estela polémica. Raúl Broglia salió ayer con toda la artillería pesada a expresar lo que el corazón le dicta. Esta vez el tenor de las frases fueron bastante urticantes. "Aunque nos estén matando todos, Newell's se va antes al descenso porque está peor que nosotros", declaró ayer el ex presidente de Central, entre otros temas picantes a los que hizo referencia.

"Hay que darle prioridad a la Superliga", agregó Broglia en medio de la entrevista que le concedió al programa radial Zapping Sport. Los diferentes dichos del ex mandatario auriazul no cayeron nada bien puertas hacia adentro del club como tampoco en la vereda del Parque, pese a que del lado rojinegro no recogieron el guante.

Luego ofreció un breve concepto sobre lo que fue haber perdido por penales ante Sol de Mayo en cancha de Colón en la primera defensa como campeón de la Copa Argentina. En ese aspecto fue bastante diplomático, por cierto.

"Me dolió muchísimo la eliminación de la Copa Argentina. No tendríamos que haber perdido ese partido", fueron las palabras que eligió el ex presidente para graficar el papelón copero canalla en el estreno del certamen más federal que tiene el país.

En cuanto a la salida del Patón Bauza dijo sin tapujos que "un dirigente de la comisión me dijo que lo quisieron salvar, porque si perdía un partido más lo iban a reputear". Y acotó: "Me sorprende la cantidad de gente que se siente con el derecho al insulto. Esa gente se dará cuenta de lo que venimos de lograr hace poco", retrucó.

"(Rodolfo) Di Pollina hace un tiempo que le venía trabajando el oído a Ferrari para dirigir, como en su momento lo hizo con el Chacho Coudet", explicó sobre la decisión que tomó el actual presidente auriazul al designar al Loncho como el sucesor de Bauza. "Uno ve que el equipo está mejor desde que llegó Ferrari", explicó luego como coincidiendo con lo que viene viendo en cancha desde que el entrenador tomó la posta hace dos semanas.