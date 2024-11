Newell's recibió a Mariano Soso con un triunfo que dio un respiro ante tanta tensión

La alta tensión del día se disipó muy rápido cuando el partido se puso en acción. Por obra de sus dos futbolistas más determinantes desde hace una decena de partidos. Miljevic metió un pase al vacío, Silvetti fue a buscarla dentro del área roja y Damián Pérez lo barrió. No había pasado ni un minuto. El penal por semejante falta recién fue ejecutado a los 4’. Andrés Merlo ni se percató de la infracción. El VAR se lo indicó y Ever Banega no falló desde los doce pasos.