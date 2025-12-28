La Capital | Información General | Quini 6

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Hubo 74 apostadores que ganaron en el Siempre Sale, y siete de ellos son santafesinos

28 de diciembre 2025 · 21:37hs
Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

El sorteo 3.334 del Quini 6, realizado este domingo 28 de diciembre, quedó vacante en los principales pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que 74 apostadores (7 de ellos de Santa Fe) lograron cinco aciertos en el Siempre Sale y se alzaron con algo más de 7 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el próximo miércoles 31, a las 19, y tendrá un pozo acumulado de 8.300.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 04 -05 - 27 - 28 - 34 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.865.441.640

Con cinco aciertos: 9 ganadores, que recibirán $3.919.872

Con cuatro aciertos: 1.090 ganadores, que recibirán $9.709

►La Segunda

Números sorteados: 03 - 06 - 16 - 38 - 42 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.127.287.933

Con cinco aciertos: 23 ganadores, que recibirán $1.533.863

Con cuatro aciertos: 1.117 ganadores, que recibirán $9.475

►Revancha

Números sorteados: 16 - 24 - 25 - 28 - 34 - 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.226.959.568

►Siempre Sale

Números sorteados: 07 - 13 - 15 - 25 - 35 - 41

Con cinco aciertos: 74 ganadores, que recibirán $4.270.295

►Pozo extra

192 ganadores, que recibirán $677.083

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
quini 6: el sorteo navideno dejo 85 nuevos millonarios con el siempre sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario.

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo de $12.000 millones

Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario.

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

Resultados del Quini 6 del día miércoles 17 de diciembre

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Ver comentarios

Las más leídas

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Con una infraestructura renovada y una pista lista para estrenar, se inicia una nueva etapa que promete ampliar la conectividad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Año Nuevo y verano extremo: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Año Nuevo y verano extremo: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Ovación
Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Policiales
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

La Ciudad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur