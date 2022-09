Newell's: qué pasa con Cristian Lema que estaba apto para jugar ante Sarmiento y no lo hizo

El cuerpo médico confirmó que el defensor estaba a disposición, pero ni fue convocado. Su vínculo concluye a fin de año y no seguiría en el Parque

¿Qué es lo que sucede con Cristian Lema? La pregunta estaba en el aire rojinegro desde hace algunos días, pero en las últimas horas tomó fuerza con intensidad. El defensor, que se estaba recuperando de una lesión, estaba apto para regresar el fin de semana, pero eso no sucedió. Esta acción no hizo otra cosa que alimentar los rumores de que su ciclo en Newell's está por caducar antes de tiempo, ya que su vínculo concluye a fin de año.

En la previa al encuentro con Sarmiento, una de las novedades de la semana era el regreso de Lema, quien había sufrido una distensión en el gemelo. Su último encuentro había sido en la derrota frente a Godoy Cruz y que significó la partida anticipada de Javier Sanguinetti. A partir de ese momento inició la etapa de recuperación y se perdió los encuentros frente a Vélez, Gimnasia y Aldosivi. Y su regreso estaba previsto ante los de Junín. Pero eso no sucedió, no estuvo entre los convocados y no hubo una explicación oficial en el momento.