Newell's: por qué Gustavo Tognarelli dejó la coordinación de inferiores

El ex arquero explicó los motivos de su decisión. "No hay nada extraño, todo es por una situación personal", le confió a Ovación

Uno de los coordinadores de inferiores de Newell’s, Gustavo Tognarelli, decidió dejar el cargo de cara al año que viene. El ex arquero leproso y también DT interino de la primera división este año durante un partido (victoria con Vélez), tras la salida de Javier Sanguinetti, resolvió no seguir en la función, debido a una situación estrictamente personal.

"No me están echando, me estoy yendo. En unos meses más descansado tal vez puedo pensar las cosas un poco mejor y veremos si hay posibilidad de volver al club", puntualizó.

tognarellijpg (1).jpg Gustavo Tognarelli ya no es uno de los coordinadores de inferiores en Newell's.

Para Tognarelli el saldo de este 2022 fue “positivo, avanzamos en la formación de jugadores y se sumó el interinato en primera”.

Ahora se viene el rearmado de las inferiores para el año entrante. Tognarelli desempeñaba la función junto a Adrián Coria y Ariel Palena, los dos últimos con activa participación en el interinato reciente que clasificó a Newell’s a la próxima Copa Sudamericana.

Lo concreto es que Tognarelli es un hombre de la casa, que trabajó con absoluto profesionalismo y pasión en Newell’s y ya no seguirá como coordinador por una decisión de vida personal.