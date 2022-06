Newell's: "Pienso, luego existo", el lema de Sanguinetti

El DT de Newell's no se ataca a un único libreto táctico y adapta el formato del equipo a las características de los jugadores.

Javier Sanguinetti no es un técnico atado a una idea táctica ni a una estrategia única. No pone a su filosofía futbolística por encima de las valencias que tiene el plantel que dirige. Y vaya si esta apertura mental le está dando buenos resultados en Newell’s. “Uno se tiene que amoldar a las características de los jugadores que uno tiene en el plantel. Si yo tuviera jugadores de mayor posesión de balón quizás jugaríamos a otra cosa. Si nosotros tenemos jugadores que son muy veloces en cada transición me parece que esta es la mejor forma de jugar. Uno tiene que potenciar las virtudes y tratar de disimular al máximo los defectos que tiene el equipo”, repitió el DT leproso luego de la resonante victoria ante Estudiantes, que alejó a Newell’s en la cima de las posiciones de la Liga Profesional.