Newell's: Martín Palermo comienza a sonar fuerte como DT

El Titán Palermo aparece así en la carrera para convertirse en el técnico rojinegro, aunque nada se encuentra definido y no hay que descartar ningún otro nombre. Y mucho menos a Roberto Sensini. Si bien a Boquita no le gustó que el presidente diera marcha atrás, primero con el pedido que retorne cuanto antes al país de su estadía en Europa y horas más tarde que espere porque todavía no estaba definida su designación, la dirigencia no lo descarta. Incluso lo considera una de las grandes opciones. Están dispuestos a convencerlo como sea si es que entienden que es la alternativa más viable.