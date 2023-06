En Junín, Newell's obtuvo ante Sarmiento un punto que no dejó más que eso

La prioridad fue otra. Gabriel Heinze cuidó a la mayoría de los titulares y los que salieron a la cancha de Sarmiento no rindieron para nada. Fue una pobre actuación de Newell's que, al menos, sumó un punto en su visita a un Sarmiento de enormes limitaciones y que no por nada pelea por no descender. El empate 0 a 0 tiene sabor a poco para la lepra, considerando que se debe un mejor rendimiento fuera de casa. Pero, el objetivo principal, al menos anoche, pasó por otro lado.