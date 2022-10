Aún con los vaivenes que se llevaron puesto al ciclo de Javier Sanguinetti, hay que decir que en el contexto de un club como Newell’s , pospandemia y elecciones mediante, con escasas posibilidades de grandes operaciones de venta e incorporaciones en sintonía, la campaña de este 2022 es aceptable. Tanto si se considera todo el año como la Liga Profesional. Pudo ser mejor, tuvo momentos de esos que son decisivos y desaprovechó, pero así y todo, a 5 fechas de la finalización de la temporada, los números le hacen un guiño. Décimo en el campeonato sobre 28 equipos, 8º en la anual y con grandes chances de clasificar al menos a la Copa Sudamericana , el cierre no debería ser traumático. Por el contrario, hay motivos también para estirarse un poco, para inclusive mejorar lo hecho. Esta tarde, por ejemplo, recibe a uno de los peores equipos como es Arsenal . Una buena ocasión para sumar de a tres, consolidar el triunfo que se trajo de Santa Fe y soñar con un buen broche.

El fútbol se trata de momentos y Newell’s tuvo los suyos como para pensar en grande. Si Atlético Tucumán, Gimnasia o Huracán se entreveraron y pelean aún el título, los rojinegros pudieron hacerlo tranquilamente. Si no basta recordar aquel 2-0 parcial en casa ante Patronato que terminó siendo 2-2 sobre la hora. Si no basta recordar esa primera mitad del primer tiempo del clásico en Arroyito que bien pudo haber definido y fue 0-1. Ahí entró en turbulencia, ahí su confianza se derrumbó, ahí empezó el fin del ciclo Sanguinetti y el inicio de un interinato que no sabe de empates, o gana o pierde. Cuatro veces festejó, tres se amargó, una de ellas en la Copa Argentina. Pero así y todo, aquella buena cosecha inicial y el hecho de que siempre es preferible la mencionada ecuación que empatar seguido, ha dejado a Newell’s a la puerta de una buena posibilidad de hacer realidad un objetivo.