La Capital | FNGA | ambientales

Una ciudadanía organizada frente al desmantelamiento de las políticas ambientales y climáticas

Hoy en día, tanto en Argentina como en el mundo, las políticas destinadas a prevenir y mitigar los impactos del cambio climático se encuentran en retroceso

Andrés Napoli

Por Andrés Napoli

28 de abril 2026 · 11:08hs
Una ciudadanía organizada frente al desmantelamiento de las políticas ambientales y climáticas

Uno de los ejemplos más recientes de este proceso es la reforma de la Ley de Glaciares en nuestro país. Esta norma, sancionada en el año 2010 luego de un amplio proceso de participación y debate público, tenía como objetivo la protección y preservación de una fuente estratégica de agua dulce, como lo son los glaciares y el ambiente periglaciar. En ese momento, tan distinto al actual, uno de los argumentos que sustentaba la necesidad de esta ley de presupuestos mínimos era justamente el aumento de la temperatura a nivel global, los efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas estratégicos y ciertas prácticas mineras sobre glaciares que estaban arrasando con algunas de esas geoformas.

A pesar de que este fenómeno climático se agudizó en los últimos años, el Gobierno presentó un proyecto de reforma que elimina el piso mínimo de protección de los glaciares y geoformas periglaciares, limitada ahora al cumplimiento de una función hídrica relevante, y otorga a las provincias la facultad de determinar qué glaciares proteger y cuáles no.

La aprobación de esta norma por parte del Congreso Nacional el pasado 8 de abril se convierte en el emblema de la desprotección ambiental impulsada por el gobierno de Javier Milei. El enfoque negacionista frente a la crisis ambiental y climática conduce al desmantelamiento de la gestión ambiental en el ámbito nacional, a partir del cual se destacan dos puntos: la desaparición del rol de la autoridad ambiental nacional, con la pérdida de competencias de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la reducción significativa de su presupuesto —implicando una caída real del 79,6% en comparación a 2023—; y la transferencia de facultades a las provincias, desplazando responsabilidades que, por mandato constitucional, corresponden al Estado nacional. La reforma de la Ley de Glaciares sintetiza y engloba estos dos procesos.

Dentro de este contexto profundamente adverso para la agenda ambiental y climática, ha surgido una ciudadanía organizada que reclama no solo participar, sino, sobre todo, proteger su derecho a vivir en un ambiente sano. Más de 100.000 personas se registraron para participar en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados. A pesar de que apenas 200 fueron autorizadas a hablar, este deseo masivo de participación nos muestra una ciudadanía dispuesta a movilizarse y tomar la palabra para defender el agua de nuestro país.

Esta ciudadanía organizada, que no fue debidamente escuchada en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, se masificó ante la justicia. Al momento de preparar este artículo, unas 800.000 personas ya adhirieron a lo que será la acción judicial y colectiva más grande de la historia.

Esto nos demuestra que la agenda ambiental y climática, eje estructural para la democracia, el cumplimiento de los derechos humanos y el desarrollo de un modelo justo e inclusivo, cuenta todavía con una base sólida sobre la cual sostenerse y construirse.

Noticias relacionadas
suiza y la consolidacion de la debida diligencia ambiental: un punto de inflexion en la regulacion global

Suiza y la consolidación de la debida diligencia ambiental: un punto de inflexión en la regulación global

Fotografía de la sede de Bancos Alimentos Rosario, en Carriego 360, Rosario, Santa Fe.

Las iniciativas ambientales impulsadas por Banco de Alimentos Rosario

rescate de alimentos en argentina: la dimension ambiental de una solucion frente al desperdicio

Rescate de alimentos en Argentina: la dimensión ambiental de una solución frente al desperdicio

la agricultura frente a su hora decisiva: producir mas en un mundo con menos margen

La agricultura frente a su hora decisiva: producir más en un mundo con menos margen

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Lo último

Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Advierten congestión en autopista Rosario-Santa Fe y rutas clave. Piden circular con precaución y prever demoras por el intenso tránsito pesado

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones
Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional
La Ciudad

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno
LA CIUDAD

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
Cuándo juegan Central y Newells la última fecha de la fase regular del Apertura
Ovación

Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

Cuándo juegan Central y Newells la última fecha de la fase regular del Apertura

Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: No me gustaba el fútbol

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Policiales
Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso
Policiales

Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La Ciudad
Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó
Ovación

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Newells: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 