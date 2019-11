Cuando un equipo tiene un plantel acotado, las ausencias de los jugadores claves resiente cualquier estructura. Más cuando se trata de volantes, porque son quienes garantizan el equilibrio colectivo, compensando en defensa y ayudando en ataque. Y si no están los que garantizan esa organización y dinámica, los defectos individuales se hacen más visibles, repercutiendo de manera lógica en el rendimiento colectivo. Por eso Newell's nunca estuvo cómodo en el partido en La Paternal, porque sin Julián Fernández ni Gerónimo Cacciabue todo es más difícil. Tanto que cuando Argentinos llegó al gol en el amanecer del complemento, todo se hizo cuesta arriba. Siendo la derrota una estación inevitable.

Newell's perdió un partido clave. Es cierto que este Argentinos Juniors que comparte la cima con Boca no lució por sus cualidades como en otras ocasiones. Pero cuando pudo jugar desequilibró y el resto del partido lo disputó con el overol de un laburante, con más pragmatismo que estética.

Los cambios de Kudelka buscando más presencia ofensiva con muchos delanteros fue más un arrebato, más una apuesta a la imprevisiblidad del fútbol que a un plan estratégico. Por eso la esperanza rojinegra estaba en algún pelotazo llovido sobre el final, ya cuando los que manejaban el balón en el Bicho se habían retirado exhaustos. Lo tuvo. Pero no lo logró porque Leal no tuvo precisión. Y El empate no llegó y Newell's sufrió una derrota que lo demora. Que lo devuelve a la urgencia de seguir sumando.

Cuando concluyó el primer tiempo la sensación de que Newell's estaba descompensado predominaba. Sin dudas que la marca que ejercía Argentinos del medio hacia adelante provocaba errores forzados en la salida rojinegra porque los volantes estaban demasiados estáticos para ser receptores, y eso mostraba al equipo de Kudelka sin respuestas precisas para tratar de avanzar en el terreno.

Algunos momentos de peligro para Aguerre fueron más motivados por la falta de claridad de sus compañeros que por la eficacia de sus rivales.

Pero la movilidad de Francis Mac Allister y la profundidad de Gabriel Hauche empezaron a gravitar en suelo leproso. Y fue el experimentado delantero el que descubrió el gol tras una gran jugada y mejor definición.

Desenlace

Los primeros minutos mostraron al local con mayor intensidad y predisposición ofensiva, aprovechando algunos desacoples y desatenciones rojinegras del medio hacia atrás.

Un pase mal dado de Gentiletti generó zozobra en el fondo porque Batallini casi captura el balón.

A los 15 minutos se produjo la primera llegada de Newell's con una asistencia de Alexis a Maxi, pero que no logró darle dirección.

De allí en más los de Kudelka descubrieron que con Bittolo avanzando por su lateral podría estar la llave, ya que aprovechaba el espacio que dejaba Batallini y obligaba a Sandoval a salir demasiado. Por eso una asistencia del defensor leproso a Maxi derivó en un desborde que no encontró destinatario el pase atrás.

Pero cuando Argentinos lograba asociarse en el juego avanzaba hasta tres cuartos de cancha, pero carecía de profundidad.

Así a los 30' los de Dabove generaron dos situaciones con sendos remates de Mac Allister derivaron en riesgo.

En un centro cruzado del volante metió el balón cruzado y el balón rebotó en el vértice del arco.

Embed #TNTSports | ¡Por un pelito! Francis Mac Allister tiró el centro pasado, pero fue al arco y el palo salvó a Alan Aguerre.#Argentinos #Newells pic.twitter.com/ZG8KUpIXFB — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 26, 2019

Luego, a jugada inmediata, Mac Allister dispuso de un tiro libre que exigió a Aguerre.

Embed #TNTSports | ¡Tremendo Aguerre! El arquero de la Lepra despejó un gran remate de Mac Allister.#Argentinos #Newells pic.twitter.com/shb4iDmXEd — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 26, 2019

Los errores defensivos de Newell's en la salida, provocados por la presión de Argentinos, generó situaciones. Una de Hauche. Otra de Vera.

Embed #TNTSports | ¡Otra vez Aguerre! Gabriel Hauche hizo la personal y encaró para adentro, pero el arquero de Newell's estaba atento.#Argentinos #Newells pic.twitter.com/W5A4Z0gLBK — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 26, 2019

En el complemento Newell's fue más incisivo en el arranque, pero a los 50' una contra fabricada por Colman culminó en gol tras una estupenda definición de Hauche, a esa altura una de las figuras del local.

Embed #TNTSports | ¡Hizo todo bien! En una contra perfecta, Hauche dejó en el camino a Aguerre y abrió el marcador en La Paternal.#Argentinos #Newells pic.twitter.com/h2uxukH32y — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 26, 2019

El gol redujo el vértigo de Argentinos y le permitió avanzar a Newell's en la cancha, pero con un juego carente de sorpresa y cambio de ritmo.

Kudelka buscó con el ingreso de Albertengo, y después Leal, mayor presencia ofensiva, al tiempo que Maxi retrocedió unos metros para tratar de tener un contacto más fluido con la pelota.

Pero todo se hizo cuesta arriba para la Lepra, porque no tuvo juego ni destino. Y la derrota fue la conclusión no deseada.

Argentinos: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Carlos Quintana (27' Angeleri), Miguel Torrén, Elías Gómez; Damián Batallini, Colman (72' Romero), Fausto Vera y Francis Mac Allister (81' Moyano); Gabriel Hauche y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.

Newell's: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli (85' Castro), Santiago Gentiletti, Cristian Lema, Mariano Bittolo; Brian Rivero (75' Leal), Lucas Villarruel, Mauro Formica y Alexis Rodríguez (63' Albertengo); Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Gol: 50' Hauche (AJ)

Estadio: Diego Maradona

Arbitro: Silvio Trucco

TV: TNT Sports