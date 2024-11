Newell's: "Necesitaba el gol y más si sirve para ganar", sostuvo Juanchón García

Con cara de satisfacción por un triunfo que trajo calma al presente convulsionado de Newell's , Juanchón García volvió a gritar un gol que esta vez, a diferencia del último ante el Globo, sirvió para coronar un triunfo demasiado necesario para el Rojinegro. "Lo necesitaba, por suerte sirvió para ganar porque contra Huracán no había servido de mucho. Me brindo para lo que el equipo necesite. Fue muy importante el gol para volver al triunfo", opinó el atacante.

Juanchón pidió el cambio por una molestia, pero tuvo que regresar sentido ya que Merlos no dio la autorización para el cambio por el Colo Ramírez. Más allá del dolor, casi encuentra otra chance de gol que le hubiera permitido cerrar definitivamente el encuentro. "Me habían dicho que iba a salir, justo tuve una molestia y cuando entro nuevamente a la cancha estaba el espacio para picar. Una lastima que la pelota no entró porque me iba mano a mano", sostuvo.